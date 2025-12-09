  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Başiskele
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Basiskele, Turquía

apartamentos
4
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Mostrar todo Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Turquía
de
$1,88M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
El proyecto Country Bahçecik se encuentra en una superficie de 15.300 m2, como 12 mansiones, cada una más exclusiva que la otra. Cada una de nuestras mansiones tiene una superficie de 964 m2 y consta de 8 habitaciones y una sala de estar. Disfrute viviendo en cuatro temporadas en el proyecto…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir