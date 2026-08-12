Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Estambul
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Estambul, Turquía

;
Fatih
93
Beylikduzu
35
Buyukcekmece
28
Basaksehir
16
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 6 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Número de plantas 3
Villas independientes y adosadas con piscina en Beylikdüzü Las villas están situadas en el d…
$2,05M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Villa 7 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 394 m²
Número de plantas 2
Villas con Estilo Cerca del Mar en Büyükçekmece Estambul Las elegantes villas están situadas…
$1,20M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Villa 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa con Piscina Privada y Jardín en İstanbul Büyükçekmece La villa con piscina privada se …
$743,578
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 habitaciones en Sile, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sile, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes de Lujo con Oportunidades de Inversión en Estambul Şile Şile, un asent…
$1,50M
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Buyukcekmece, Turquía
Villa 1 habitación
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Área 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
$1,88M
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Buyukcekmece, Turquía
Villa 1 habitación
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Información general Ubicación: Buyukcekmekme/Kumburgaz  Empresa constructora: ACET  Super…
$942,874
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 8 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir