Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Estambul
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Estambul, Turquía

;
Fatih
93
Beylikduzu
35
Buyukcekmece
28
Basaksehir
16
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 4 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir