Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Konak
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Konak, Turquía

bienes raíces comerciales
7
Hotel Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Hotel 10 m² en Konak, Turquía
Hotel 10 m²
Konak, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 10 m²
Piso 3/4
4★ Hotel Investment Project en Izmir Under Wyndham ManagementPrime Location " Key Competitiv…
$35,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 40 m² en Konak, Turquía
Hotel 40 m²
Konak, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Radisson Hotel RoomsLa habitación se puede comprar en su totalidad o en acciones de 0.25% (1…
$133,400
Dejar una solicitud
Hotel 56 m² en Konak, Turquía
Hotel 56 m²
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
Dejar una solicitud
Hotel en Konak, Turquía
Hotel
Konak, Turquía
Investments in the hotel room. Cozy and fashionable rooms in the hotel in the heart of the l…
$203,610
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir