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Hoteles en venta en Marmara Region, Turquía

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Estambul
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Fatih
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Sariyer
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25 propiedades total found
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area. en Ordu Avenue, Turquía
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area.
Ordu Avenue, Turquía
Número de plantas 4
Este edificio renovado se encuentra en el distrito de Laleli/Fatih, en el centro de Estambul…
$4,00M
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Hotel 28 m² en Besiktas, Turquía
Hotel 28 m²
Besiktas, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/7
🚀 ¡TRANSFORMA TU DINERO EN UN IMPERIO! 💼 Invierte en suites modernas: donde el lujo se en…
$131,487
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Hotel en , Turquía
Hotel
, Turquía
El hotel está situado en el distrito de Beyoglu, a 2 km de la plaza Taksim y de la torre del…
$250,00M
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TekceTekce
Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels. en , Turquía
Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels.
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Para inversores:3 años de renta garantizada de 7% anual - 14,350 USD por año.Sistema de pisc…
$205,000
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Hotel 16 000 m² en Kadikoy, Turquía
Hotel 16 000 m²
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 320
Área 16 000 m²
Número de plantas 17
$108,33M
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Hotel en , Turquía
Hotel
, Turquía
El hotel está situado en el corazón del distrito de Şişili - Nişantaşı.Todas las habitacione…
$275,00M
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Hotel en , Turquía
Hotel
, Turquía
El hotel está situado en el corazón de Estambul, en la costa de Bosphorus.El hotel está situ…
$150,00M
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Hotel 275 m² en Fatih, Turquía
Hotel 275 m²
Fatih, Turquía
Habitaciones 8
Área 275 m²
Número de plantas 4
El edificio está ubicado en Gedikpaşa / Fatih, rodeado de cafés, tiendas y monumentos histór…
$1,60M
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Hotel 160 m² en Fatih, Turquía
Hotel 160 m²
Fatih, Turquía
Habitaciones 4
Área 160 m²
Número de plantas 4
El edificio está situado en la zona de Balat del distrito de Fatih de Estambul. El edificio …
$700,000
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Hotel en , Turquía
Hotel
, Turquía
El hotel está situado en el distrito de Beyoglu, a 2 km de la plaza Taksim y de la torre del…
$68,00M
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Hotel 535 m² en Fatih, Turquía
Hotel 535 m²
Fatih, Turquía
Habitaciones 8
Área 535 m²
El edificio está situado en el distrito Fatih de Estambul, junto a la calle Favzi Pasha, rod…
$2,80M
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Hotel en Fatih, Turquía
Hotel
Fatih, Turquía
The ready, operating business is on sale. HOTEL & SPA 4 * in the historical heart of Istanbu…
$6,55M
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Hotel en Fatih, Turquía
Hotel
Fatih, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
The existing Boutique Spa hotel in the center of Istanbul is for sale. Taksim Square. 40 roo…
$8,74M
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Hotel en Fatih, Turquía
Hotel
Fatih, Turquía
Istanbul Taksim   For sale LUX hotel operating) 80 rooms Cost of 9.5 million euros The occup…
$10,39M
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Hotel en Fatih, Turquía
Hotel
Fatih, Turquía
Habitaciones 4
Número de plantas 4
El edificio renovado está situado en el distrito Balat/Fatih de Estambul, rodeado de bonitos…
$800,000
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Hotel 52 000 m² en Sisli, Turquía
Hotel 52 000 m²
Sisli, Turquía
Habitaciones 291
Área 52 000 m²
Número de plantas 8
$135,00M
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Hotel 260 m² en Beyoglu, Turquía
Hotel 260 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 4
Área 260 m²
Número de plantas 5
El edificio está ubicado en la zona de Taksim en el centro de Estambul, rodeado de cafés, ti…
$1,80M
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Hotel 330 m² en Fatih, Turquía
Hotel 330 m²
Fatih, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 330 m²
Número de plantas 4
El hotel está situado en la calle Sultanahmet, a solo 10 minutos a pie de la mezquita de Hag…
$2,50M
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Hotel en , Turquía
Hotel
, Turquía
El hotel 4* está situado en el distrito de Sisli, a 2,6 km y a 3,7 km del centro de congreso…
$19,00M
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Hotel en Fatih, Turquía
Hotel
Fatih, Turquía
El hotel está situado en el distrito financiero de la parte asiática de Estambul, a 5 minuto…
$139,29M
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Hotel en , Turquía
Hotel
, Turquía
El hotel está situado en el distrito de Sisli, a poca distancia del centro comercial Cevahir…
$85,00M
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Guaranteed Income! Furnished 2+1 Apartments Managed by Ascott Hotels. en , Turquía
Guaranteed Income! Furnished 2+1 Apartments Managed by Ascott Hotels.
, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Para inversores:3 años de renta garantizada de 7% anual a 22.050 USD al año.Sistema de pisci…
$315,000
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Hotel en Kadikoy, Turquía
Hotel
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 245
Número de plantas 11
Tesisler 245 otel odası 2 restoran ve 2 bar/dinlenme odası Tam donanımlı SPA salonu • Yüzme …
$144,14M
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Hotel en , Turquía
Hotel
, Turquía
El hotel está situado en el distrito de Sisli, cerca del centro comercial Cevahir.Ofrece pis…
$200,00M
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Hotel 330 m² en Beyoglu, Turquía
Hotel 330 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 330 m²
Situado en una de las zonas más icónicas y encantadoras de Estambul, Galata, esta propiedad …
$1,29M
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Tipos de propiedades en Marmara Region

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