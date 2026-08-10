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Hoteles en venta en Antalya, Turquía

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Muratpasa
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Alanya
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Aksu
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Kemer
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30 propiedades total found
Hotel 8 m² en Camyuva, Turquía
Hotel 8 m²
Camyuva, Turquía
Área 8 m²
$9,79B
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Hotel 4 m² en Camyuva, Turquía
Hotel 4 m²
Camyuva, Turquía
Área 4 m²
$685,95M
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Hotel en Muratpasa, Turquía
Hotel
Muratpasa, Turquía
Hotel operativo en Adrasan (Antalya) - negocio hotelero listo rodeado de montañas y el Mar M…
$3,21M
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TekceTekce
Hotel 13 000 m² en Alanya, Turquía
Hotel 13 000 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 325
Área 13 000 m²
$44,31M
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Hotel 1 m² en Muratpasa, Turquía
Hotel 1 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 50
Área 1 m²
$267,551
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Hotel en Región del Mediterráneo, Turquía
Hotel
Región del Mediterráneo, Turquía
Habitaciones 1
Precio bajo petición!Hotel 5 estrellas en primera línea.Habitaciones: 500+Playa privada, gal…
Precio en demanda
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Two hotels in Antalya are for sale. en Muratpasa, Turquía
Two hotels in Antalya are for sale.
Muratpasa, Turquía
Área 7 800 m²
Dos hoteles en venta en Muratpasa y Kepez Silencio Antalya.Precio por dos hoteles 26,000,000…
$30,08M
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Hotel en Muratpasa, Turquía
Hotel
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
5 star beach hotel near Konyaalti beach   The hotel is in a convenient location, half a mile…
$1,09M
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Hotel en Región del Mediterráneo, Turquía
Hotel
Región del Mediterráneo, Turquía
Precio bajo petición!Hotel 5 estrellas en primera línea.Habitaciones: 200+Playa privada, mar…
Precio en demanda
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Hotel 2 500 m² en Oba, Turquía
Hotel 2 500 m²
Oba, Turquía
Habitaciones 146
Área 2 500 m²
$9,45M
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Family Suite: (2+1) en Aksu, Turquía
Family Suite: (2+1)
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 2/7
Habitaciones con balcón, sin terrazas.Superficie total 76m2Living area 70.74Cocina y salón 2…
$256,162
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Hotel en Gazipasa, Turquía
Hotel
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Agency KVADRAT offers for sale hotel. Consists of 229 rooms, including rooms for disabled. R…
$20,03M
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
250 m to the sea. Our facility has a 40 m long beach. 120 km from Antalya airport, 12 km fro…
$21,28M
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Hotel 370 000 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Hotel 370 000 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 370 000 m²
El hotel está situado en la costa mediterráneaNúmero de habitaciones - 400+Zona hotelera - 3…
$404,86M
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5* hotel in Alanya en Alanya, Turquía
5* hotel in Alanya
Alanya, Turquía
Área 18 000 m²
Hotel 5 estrellas en Alanya.Superficie: 18.000 m2Año de construcción: 2016Habitaciones: 335 …
$80,97M
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Swim up (1+1) en Aksu, Turquía
Swim up (1+1)
Aksu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/7
Las habitaciones están en el piso 0, con un pequeño patio y vistas a la gran piscina.Superfi…
$188,454
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Hotel en Kemer, Turquía
Hotel
Kemer, Turquía
The hotel was built in 2004, the last renovation was carried out in 2014. It is a single 4-s…
$7,06M
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
The hotel is in Alanya 248 rooms suit, 74 m2. 50 standard rooms. To the beach 0 m. Plot 8.80…
$28,68M
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5* hotel in Alanya on the first coastline. en Alanya, Turquía
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Turquía
Área 50 000 m²
Hotel 5 estrellas en Alanya.Precio: 100,000,000 EURSuperficie: 50.000 m2Año de construcción:…
$115,67M
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Hotel 4 850 m² en Kemer, Turquía
Hotel 4 850 m²
Kemer, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 4 850 m²
The hotel is located in the village of Beldibi, near the beach. Built in 2003, the last reno…
$10,70M
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Hotel en Konyaalti, Turquía
Hotel
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 20
APART HOTEL. ANTALYA. CANDYALS 300m to the beach. Beds: 38 (can be increased) Price: 2.250 0…
$2,48M
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
This all-inclusive deluxe hotel is located in Alanya, 12 km from the beach. It features a sp…
$46,88M
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
The hotel complex is located on the first coastline, from the center of Alanya, 12 km. From …
$27,69M
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Hotel en Muratpasa, Turquía
Hotel
Muratpasa, Turquía
The hotel is located near the private beach in Antalya. Built in 2003, the last restoration …
$125,56M
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King Suite: (2+1) en Aksu, Turquía
King Suite: (2+1)
Aksu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 5/7
Habitaciones con una gran terraza y un jacuzzi.Superficie total 110,46 m2Zona de estar 71.26…
$364,410
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
The hotel is urban type, it is one main 6-storey building. Located 40 km from Alanya airport…
$8,38M
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Junior De Luxe: (1+1) en Aksu, Turquía
Junior De Luxe: (1+1)
Aksu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso 5/7
Habitaciones con grandes terrazas y jacuzzis privados.Superficie total88,56 m2Zona de estar …
$222,000
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Standard (1+1) en Aksu, Turquía
Standard (1+1)
Aksu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 7
Habitación con balcónSuperficie total 42 m2Zona de estar 38.60Cocina y salón 18.60Dormitorio…
$169,270
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Experimente lo máximo del lujo: propiedad fraccionada en hoteles de élite en Alanya, Turquía
Experimente lo máximo del lujo: propiedad fraccionada en hoteles de élite
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3/7
El programa Right way Invest ofrece a los inversores una oportunidad única de adquirir una p…
$131,708
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Junior (1+1) en Aksu, Turquía
Junior (1+1)
Aksu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2/7
Habitaciones con balcones, sin jacuzzi.Superficie total 42 m2Zona de estar 38.72Cocina y sal…
$169,270
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