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Hoteles en venta en Alanya, Turquía

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10 propiedades total found
Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
The hotel is in Alanya 248 rooms suit, 74 m2. 50 standard rooms. To the beach 0 m. Plot 8.80…
$28,68M
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
250 m to the sea. Our facility has a 40 m long beach. 120 km from Antalya airport, 12 km fro…
$21,28M
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
This all-inclusive deluxe hotel is located in Alanya, 12 km from the beach. It features a sp…
$46,88M
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Hotel 13 000 m² en Alanya, Turquía
Hotel 13 000 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 325
Área 13 000 m²
$44,31M
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
The hotel is urban type, it is one main 6-storey building. Located 40 km from Alanya airport…
$8,38M
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Experimente lo máximo del lujo: propiedad fraccionada en hoteles de élite en Alanya, Turquía
Experimente lo máximo del lujo: propiedad fraccionada en hoteles de élite
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3/7
El programa Right way Invest ofrece a los inversores una oportunidad única de adquirir una p…
$131,708
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TekceTekce
Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
The hotel complex is located on the first coastline, from the center of Alanya, 12 km. From …
$27,69M
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5* hotel in Alanya en Alanya, Turquía
5* hotel in Alanya
Alanya, Turquía
Área 18 000 m²
Hotel 5 estrellas en Alanya.Superficie: 18.000 m2Año de construcción: 2016Habitaciones: 335 …
$80,97M
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5* hotel in Alanya on the first coastline. en Alanya, Turquía
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Turquía
Área 50 000 m²
Hotel 5 estrellas en Alanya.Precio: 100,000,000 EURSuperficie: 50.000 m2Año de construcción:…
$115,67M
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Hotel 2 500 m² en Oba, Turquía
Hotel 2 500 m²
Oba, Turquía
Habitaciones 146
Área 2 500 m²
$9,45M
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