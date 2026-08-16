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Hoteles en venta en Mugla, Turquía

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Bodrum
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6 propiedades total found
Hotel en Bodrum, Turquía
Hotel
Bodrum, Turquía
Número de plantas 2
Propuesta de inversiónApartamento hotel en primera línea en Yalykavak (Bodrum)Un hotel de ap…
$11,81M
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Hotel en Bodrum, Turquía
Hotel
Bodrum, Turquía
Mini-hotel en venta en primera línea del mar en BodrumOfrecido para la venta mini-hotel en u…
$2,91M
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Hayat
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Hotel 30 m² en Oludeniz, Turquía
Hotel 30 m²
Oludeniz, Turquía
Área 30 m²
Número de plantas 3
El proyecto se encuentra en el distrito de Hisaroniu de Fethiye. Esta zona es la zona reside…
$257,249
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Agencia
INEST HOMES
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Hotel en Bodrum, Turquía
Hotel
Bodrum, Turquía
Presentado en venta hotel, situado en la primera costa de la ciudad balneario de Bodrum.Bodr…
$5,00M
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Hotel 30 000 m² en Bodrum, Turquía
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turquía
Habitaciones 384
Área 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98M
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Hotel 30 000 m² en Bodrum, Turquía
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turquía
Habitaciones 384
Área 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95M
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