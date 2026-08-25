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Apartamentos con piscina en venta en Bursa, Turquía

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Kestel
34
Nilufer
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Osmangazi
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Mudanya
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 60 m²
Piso 1/3
Le presentamos un proyecto diseñado específicamente para los amantes de una estancia relajan…
$188 787
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 45 m²
Piso 1/5
Presentamos a su atención un proyecto completamente nuevo en el área de élite de Kestel. Pro…
$138 378
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Tipos de propiedades en Bursa

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Bursa, Turquía

con Jardín
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