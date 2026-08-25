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Apartamentos del mar en venta en Bursa, Turquía

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Kestel
34
Nilufer
29
Osmangazi
17
Mudanya
11
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16 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 1/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$207 895
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Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 2/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$249 828
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 1/4
Apartamentos con Vista al Mar y Piscina en Güzelyalı, Mudanya, Bursa Estos apartamentos en B…
$145 928
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2/4
Apartamentos con Vista al Mar y Piscina en Güzelyalı, Mudanya, Bursa Estos apartamentos en B…
$171 611
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 3/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Vistas al Mar en Venta en Mudanya Bursa Estos apartame…
$137 756
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Apartamento 2 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$124 914
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 1/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$228 815
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Apartamento 4 habitaciones en Gemlik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gemlik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 1/4
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina en Bursa Gemlik El proyecto está situado e…
$187 955
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Apartamento 4 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$270 842
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 2/4
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Mar en Prime 360 en Mudanya Bursa Burgaz en Güzely…
$166 941
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Apartamento 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 4/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$374 742
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$160 009
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Apartamento 4 habitaciones en Gemlik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gemlik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Piso 2/6
Apartamentos con vistas al mar en Bursa con estacionamiento interior Estos apartamentos se …
$205 466
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Apartamento 2 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Vistas al Mar en Venta en Mudanya Bursa Estos apartame…
$79 385
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
Apartamentos con vistas al mar y aparcamiento interior en Mudanya Los apartamentos de 2 dorm…
$166 941
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Estudio en Marmara Region, Turquía
Estudio
Marmara Region, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111 491
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Tipos de propiedades en Bursa

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Bursa, Turquía

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