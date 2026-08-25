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Apartamentos en la montaña en venta en Bursa, Turquía

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Kestel
34
Nilufer
29
Osmangazi
17
Mudanya
11
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11 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 1 dormitorio a precios asequibles en Bursa Nilüfer El barrio de Kayapa en Ni…
$72 964
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Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 10/13
Apartamento de 2 Habitaciones en Venta en un Complejo Residencial con Estacionamiento en Osm…
$103 948
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Piso 2/5
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con piscina y aparcamiento subterráneo en B…
$364 235
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Piso 4/5
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con piscina y aparcamiento subterráneo en B…
$478 643
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/4
Apartamentos en un Complejo Residencial con Amplias Zonas Sociales en Kayapa, Bursa Kayapa, …
$121 412
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Apartamento 2 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Inversión con Aparcamiento Cubierto en Bursa Osmangazi Estos apartamentos es…
$98 692
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 1/4
Apartamentos en un Complejo Residencial con Amplias Zonas Sociales en Kayapa, Bursa Kayapa, …
$135 421
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 2 Dormitorios en un Complejo con Piscina Ideales para Invertir en Bursa El b…
$116 742
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Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Inversión con Aparcamiento Cubierto en Bursa Osmangazi Estos apartamentos es…
$140 091
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 4/9
Apartamentos en Bursa Nilüfer en un prestigioso complejo residencial Odunluk Barrio en Nilüf…
$381 747
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Estudio en Marmara Region, Turquía
Estudio
Marmara Region, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111 491
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Tipos de propiedades en Bursa

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Bursa, Turquía

con Jardín
con Terraza
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