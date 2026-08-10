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Apartamentos en venta en Karacabey, Turquía

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Apartamento 2 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$127,172
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Apartamento 4 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$273,913
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Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 4/4
$2,82M
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