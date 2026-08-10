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Inversiones Inmobiliarias en Antalya, Turquía

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Muratpasa
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9 propiedades total found
De inversiones 454 m² en Dosemealti, Turquía
De inversiones 454 m²
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 454 m²
Piso 1/1
$59,29M
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De inversiones 220 m² en Dagbeli, Turquía
De inversiones 220 m²
Dagbeli, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 3/3
$7,38M
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De inversiones 120 m² en Muratpasa, Turquía
De inversiones 120 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
$5,23M
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TekceTekce
De inversiones 53 m² en Konyaalti, Turquía
De inversiones 53 m²
Konyaalti, Turquía
Área 53 m²
Local comercial en un complejo moderno en Konyaalti – una inversión en un lugar que funciona…
$239,933
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De inversiones 235 m² en Muratpasa, Turquía
De inversiones 235 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Número de plantas 3
$3,66M
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De inversiones 2 m² en Kas, Turquía
De inversiones 2 m²
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 m²
$7,15M
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De inversiones 75 m² en Konyaalti, Turquía
De inversiones 75 m²
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 4
Área 75 m²
Proyecto de familia pequeña por el mar en Antalya – Konyaalti, LimanUn nuevo proyecto reside…
$595,823
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De inversiones en Región del Mediterráneo, Turquía
De inversiones
Región del Mediterráneo, Turquía
Habitaciones 4
INTERJERS muebles para el conjunto de apartamentos de acristalamiento 3D # nbsp; Zhalyuzi # …
$97,351
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De inversiones en Muratpasa, Turquía
De inversiones
Muratpasa, Turquía
Locales comerciales y habitaciones hoteleras – el centro de atracción e inversiones prometed…
$305,002
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