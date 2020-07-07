Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE

¡Apartamentos modernos con vistas en el centro de la playa de Jomtien con hermosas vistas al mar y a la naturaleza!

¡Invierta en apartamentos de lujo Riviera Jomtien del desarrollador Riviera Group, proporcionando rendimientos de alquiler del 5%! ¡Playa a 550m!

¡Los apartamentos están completamente equipados y amueblados!

Riviera Ocean Drive es un desarrollo de condominios de lujo con una arquitectura y un diseño vibrantes y vanguardistas que combinan influencias de Miami y La Habana. ¡Todos los apartamentos están completamente equipados y amueblados!

Amenidades: -gimnasio; - seguridad en el territorio; - Aparcamiento cubierto; - cuarto de los niños; - lugar de trabajo conjunto; - piscina infinita; - Sunset bar en la azotea, donde podrás admirar la puesta de sol por la noche.

Infraestructura: atracciones turísticas, restaurantes internacionales y muchos centros comerciales.

Ubicación: - en la segunda calle Jomtien; - A 5 minutos a pie de la playa de Jomtien.

Llama o escribe, ¡estaremos encantados de encontrar la mejor propiedad en Tailandia para ti!