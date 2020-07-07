  1. Realting.com
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE

Pattaya City, Tailandia
de
$66,511
;
19
ID: 14310
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/3/24

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Número de plantas
    Número de plantas
    43

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Casa arrendada

Sobre el complejo

¡Apartamentos modernos con vistas en el centro de la playa de Jomtien con hermosas vistas al mar y a la naturaleza!

¡Invierta en apartamentos de lujo Riviera Jomtien del desarrollador Riviera Group, proporcionando rendimientos de alquiler del 5%! ¡Playa a 550m!

¡Los apartamentos están completamente equipados y amueblados!

Riviera Ocean Drive es un desarrollo de condominios de lujo con una arquitectura y un diseño vibrantes y vanguardistas que combinan influencias de Miami y La Habana. ¡Todos los apartamentos están completamente equipados y amueblados!

Amenidades: -gimnasio; - seguridad en el territorio; - Aparcamiento cubierto; - cuarto de los niños; - lugar de trabajo conjunto; - piscina infinita; - Sunset bar en la azotea, donde podrás admirar la puesta de sol por la noche.

Infraestructura: atracciones turísticas, restaurantes internacionales y muchos centros comerciales.

Ubicación: - en la segunda calle Jomtien; - A 5 minutos a pie de la playa de Jomtien.

Llama o escribe, ¡estaremos encantados de encontrar la mejor propiedad en Tailandia para ti!

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

