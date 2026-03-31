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Apartamentos con piscina en venta en Valencia, Španjolska

Campo de Murviedro
92
Huerta Norte
79
El Puig
43
La Safor
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281 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 241 m²
Piso 1
Lujoso apartamento en planta media cerca de la playa con impresionantes vistas al mar, gran …
$711,080
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Apartamento 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Precioso apartamento en planta baja con amplio jardín privado y piscinas comunitarias situad…
$363,620
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Apartamento 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 1
Apartamento de alta gama con piscina privada, gran terraza y vistas al mar en primera línea …
$1,39M
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Apartamento 3 habitaciones en Vergel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 61 m²
Piso 1
Luminoso apartamento de dos habitaciones con una amplia terraza de dos secciones y acceso in…
$261,368
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Apartamento 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 1/2
Precioso apartamento moderno en un resort de lujo con una fantástica oportunidad de inversió…
$590,913
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
$682,978
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Melrose VillasMelrose Villas
Ático Ático 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/4
Impresionante ático moderno con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio,…
$608,908
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Apartamento 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 2
Apartamento moderno en la planta baja con patio privado, elegante piscina en la azotea y zon…
$219,607
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 33
Apartamento de lujo listo para entrar a vivir con gimnasio, piscina interior y vistas al mar…
$750,347
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 6/6
Ático de playa de lujo de alta gama con vistas al mar, gran terraza en la azotea y piscina a…
$1,09M
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Apartamento 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 3
Magnífico apartamento en planta baja con jardín privado, spa y acceso a piscina, ubicado en …
$401,591
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Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Apartamento de llave en mano con gimnasio, piscina cubierta y vistas al mar en segunda línea…
$774,123
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Apartamento 4 habitaciones en Aspe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Moderno apartamento en planta baja con jardín y terraza rodeado de naturaleza Fecha de en…
$225,118
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Apartamento 5 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 1/6
Un apartamento en la playa increíble con jardines exuberantes, piscinas para adultos y niños…
$375,643
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Apartamento 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 1/5
Impresionante apartamento en planta intermedia con terraza y piscina comunitaria, ubicado ce…
$473,888
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$368,053
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 4
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al …
$461,802
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Apartamento en Mutxamel, Španjolska
Apartamento
Mutxamel, Španjolska
Área 116 m²
Descubre la armoniosa fusión entre elegancia y modernidad en Bonalba Green, el lugar perfect…
$370,781
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 98 m²
Disfruta de tu nueva casa en Jarcia. En este residencial de diseño contemporaneo, adaptado a…
$475,478
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Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2/20
Apartamento de lujo listo para entrar a vivir con una gran terraza, impresionantes vistas al…
$1,48M
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Apartamento 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 1
Apartamento moderno y elegante en la planta media con terraza privada, piscina comunitaria d…
$401,476
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 4
Impresionante apartamento en planta intermedia con zona de juegos, piscina y zonas verdes im…
$307,449
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 3
Elegante apartamento en planta baja con garaje y trastero, ubicado en un complejo residencia…
$298,325
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 3/5
Gran oportunidad, algunos vendidos pero todavía puedes elegir el apartamento que quieras. El…
$357,359
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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 4
Moderno ático de lujo con piscina, spa, terraza en la azotea e impresionantes vistas al lago…
$370,368
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Ático Ático 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 5/5
Fantástico ático frente al mar de llave en mano con una increíble vista al mar, piscina y zo…
$745,507
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Increíble apartamento en la planta media situado en el centro de la ciudad, con piscina, par…
$481,467
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Apartamento 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1
Apartamento de lujo en la playa con vistas al mar, gran terraza y piscina comunitaria a 100 …
$491,448
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Apartamento 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Piso 2/3
Impresionante casa dúplex en planta alta con gran terraza solarium, excelentes vistas al mar…
$358,306
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 253 m²
Casamayor presenta: Exclusivo ático de lujo en Playa San Juan Le invitamos a descubrir e…
$1,15M
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