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Propiedades residenciales en venta en Águilas, Španjolska

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apartamentos
150
casas independientes
28
178 propiedades total found
Bungalow Bungalow 1 habitacion en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Águilas, Španjolska
Dormitorios 1
$320 573
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Apartamento 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
LA TRANQUILIDAD DEL MAR EN TU HOGAR!!! Apartamentos, áticos y duplex de 1, 2 y 3 dormi…
$414 503
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Apartamento 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 207 m²
$521 233
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Le presentamos una nueva colección de alojamientos creados para el máximo disfrute del clima…
$276 824
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 69 m²
Paz del mar en su casa. Apartamentos, áticos y duplexes con 1, 2, 3 y 4 dormitorios y impres…
$388 105
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Ático Ático 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN AGUILAS Exclusivo complejo residencial de apartam…
$344 558
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 74 m²
Nuevo complejo residencial en AgilasNuevo complejo residencial exclusivo con apartamentos y …
$348 563
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Ático Ático 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
LA TRANQUILIDAD DEL MAR EN TU HOGAR!!! Apartamentos, áticos y duplex de 1, 2 y 3 dormitori…
$536 886
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Apartamento 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Este nuevo complejo exclusivo ofrece espectaculares vistas al mar en el entorno único de Isl…
$352 532
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 106 m²
¡La paz del mar en tu casa!Apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, áticos y duplexes con herm…
$679 521
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
LA TRANQUILIDAD DEL MAR EN TU HOGAR!!! Apartamentos, áticos y duplex de 1, 2 y 3 dormitori…
$501 124
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Presentamos a su atención una nueva colección de viviendas diseñadas para maximizar el disfr…
$298 785
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Presentamos a su atención una nueva colección de viviendas diseñadas para maximizar el disfr…
$298 785
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Apartamento 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Este moderno complejo residencial se encuentra en Aguilias, una de las ciudades costeras más…
$113 273
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Este nuevo complejo exclusivo ofrece espectaculares vistas al mar en el entorno único de Isl…
$480 252
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Ático Ático 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamentos turísticos para inversión cerca de la playa en Águilas (Murcia) Exclus…
$155 414
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Apartamento 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
LA TRANQUILIDAD DEL MAR EN TU HOGAR!!! Apartamentos, áticos y duplex de 1, 2 y 3 dormitori…
$447 640
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Ático Ático 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
LA TRANQUILIDAD DEL MAR EN TU HOGAR!!! Apartamentos, áticos y duplex de 1, 2 y 3 dormitori…
$673 203
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Ático Ático 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Este nuevo complejo exclusivo ofrece impresionantes vistas al mar en el entorno único de Isl…
$493 545
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Apartamento 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 124 m²
¡La paz del mar en tu casa!Apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, áticos y duplexes con herm…
$758 153
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 92 m²
Paz del mar en su casa. Apartamentos, áticos y duplexes con 1, 2, 3 y 4 dormitorios y impres…
$517 874
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 73 m²
Paz del mar en su casa. Apartamentos, áticos y duplexes con 1, 2, 3 y 4 dormitorios y impres…
$450 273
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios frente al mar en Águilas Murcia cuentan con un estilo …
$417 171
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Apartamento 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 82 m²
Este complejo residencial en Agilas, Murcia, es una oportunidad única para disfrutar de un e…
$346 005
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Este nuevo proyecto exclusivo ofrece espectaculares vistas al mar en el entorno único de Isl…
$394 142
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Apartamento 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Apartamentos turísticos para inversión cerca de la playa en Águilas (Murcia) Exclus…
$128 467
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Apartamento 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 205 m²
$457 081
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 91 m²
Situado en el encantador pueblo de Agilas, este complejo residencial ofrece una experiencia …
$540 704
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Descubra impresionantes apartamentos con terrazas situadas a solo 300 metros de la playa, en…
$299 363
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Apartamento 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Este nuevo proyecto exclusivo ofrece espectaculares vistas al mar en el entorno único de Isl…
$746 674
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