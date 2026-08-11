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Propiedades residenciales en venta en Mazarrón, Španjolska

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apartamentos
32
casas independientes
68
100 propiedades total found
Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Área 207 m²
Villas nuevas en Camposol Golf (Mazarron, Murcia) con solárium privado y sótanoVillas exclus…
$430,151
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial situado en una de las zonas más atractivas de Cos…
$135,811
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 101 m²
Modernas villas adosadas con vistas al mar en Puerto de Mazarrón Exclusivas viviendas nueva…
$338,952
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 6 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Número de plantas 3
Presentamos una casa acogedora, a solo 500 metros del mar en la ciudad de Puerto de Mazarrón…
$473,895
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Casa 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Descubra un nuevo formato de vivienda, donde la tranquilidad, el diseño y la calidad se comb…
$426,506
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Villas pareadas de nueva construcción en Puerto de Mazarrón, cerca de la playa Vill…
$332,956
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Promoción de 4 Villas adosadas y pareadas de nueva construcción con piscina privada en el Co…
$332,510
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
En el corazón de Puerto de Mazarron, a solo 3 minutos a pie de la playa, se ofrece un nuevo …
$207,936
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Villas de nueva construcción en Camposol Golf (Mazarrón-Murcia) con solárium privado y sótan…
$336,020
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Ático Ático 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Apartamentos de nueva construcción en Puerto de Mazarrón, a solo 200 metros de la playa Exc…
$247,966
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Villa 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Villa de lujo con una amplia azotea, jardín y piscina privada, ubicada junto a un campo de g…
$322,651
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Casa 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Descubra un nuevo concepto de vivienda donde la paz, el diseño y la calidad se reúnen en per…
$426,506
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Mazarrón, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Nuevas casas a solo 150 metros de la playa en Puerto de MazarronExclusivo proyecto residenci…
$370,712
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Promoción de 4 Villas adosadas y pareadas de nueva construcción con piscina privada en el Co…
$295,616
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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Elegante villa independiente con terraza en la azotea, gran sótano y piscina comunitaria sit…
$429,675
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Villas de nueva construcción en Camposol Golf (Mazarrón-Murcia) con solárium privado y sótan…
$429,036
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Área 101 m²
Villas modernas con vistas al mar en Puerto de MazarronResidencias exclusivas cerca de la pl…
$347,057
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Ático Ático 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Piso 1/1
Atractiva casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea y pistas de pádel situada…
$323,946
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Mazarrón, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Área 73 m²
Situado en el encantador pueblo de Mazarron, esta exclusiva colección de bungalows ofrece un…
$362,919
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Descubra un impresionante complejo residencial de 30 apartamentos con magníficas vistas a la…
$265,844
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Villa 5 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 279 m²
Número de plantas 1
Amplia villa brillante con una gran terraza en la azotea, gran jardín y piscina privada ubic…
$484,927
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Increíble casa adosada con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comu…
$341,433
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Apartamentos de nueva construcción en Mazarrón Moderna promoción boutique en La Ví…
$146,944
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Ático Ático 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
En el corazón de Puerto de Mazarron, a solo 3 minutos a pie de la playa, se presenta este at…
$248,506
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Casa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial diseñado para aquellos que buscan paz, comodidad …
$345,597
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Promoción de 4 Villas adosadas y pareadas de nueva construcción con piscina privada en el Co…
$295,616
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Apartamento 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Área 88 m²
Situado en el encantador pueblo de Mazarron, este complejo residencial ofrece una selección …
$344,849
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Mazarrón, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Área 64 m²
Nuevas casas a solo 200 metros de la playa en Puerto de MazarronVida exclusiva en la Costa C…
$257,465
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Apartamentos de nueva construcción en Puerto de Mazarrón, a solo 200 metros de la playa …
$207,484
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Promoción de 4 Villas adosadas y pareadas de nueva construcción con piscina privada en el Co…
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