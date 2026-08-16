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Propiedades residenciales en venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

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apartamentos
404
casas independientes
251
655 propiedades total found
Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Villas nuevas en San Pedro del Pinatar con piscina privadaDiseño moderno y excelente ubicaci…
$614,425
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Ubicado en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, este conjunto residencial ofre…
$372,348
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Apartamento 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamentos de 3 Dormitorios para Confort y Estilo en San Javier a Solo 750 m de la Playa U…
$328,359
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DD CO DEDD CO DE
Casa 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
¡Una oportunidad única! Amueblado y equipado con una moderna villa de media casa con 3 dormi…
$462,221
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Ático Ático 1 habitacion en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Ubicado en el encantador municipio de San Pedro del Pinatar, este exclusivo conjunto residen…
$265,106
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Situado en la encantadora ciudad de Murcia, en San Pedro del Pinatar, este nuevo complejo re…
$491,233
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Lo Pagan (San Pedro del Pinatar) cerca de la …
$333,579
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Este nuevo complejo residencial ofrece una selección exclusiva de apartamentos de 2 dormitor…
$320,631
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Apartamentos Modernos de 1 y 2 Dormitorios con Piscina Aptos para alquiler Turístico en San …
$244,906
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Estos nuevos edificios están diseñados con énfasis en calidad, comodidad y eficiencia energé…
$310,922
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Bungalows de nueva construcción exclusivos con piscina privada en San Pedro del Pinatar …
$341,650
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Apartamento 1 habitación en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 1 habitación
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descubre la exclusiva venta de 44 apartamentos situados en una de las zonas más buscadas de …
$212,559
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Ofrecemos una selección de nuevos apartamentos a pocos pasos del mar, caracterizados por amp…
$321,209
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamentos de nueva construcción con licencia turística cerca de la playa en Lo Pagán, San…
$301,517
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Casa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
La casa con un diseño moderno, con una superficie de 108 metros cuadrados. m, consta de un s…
$420,843
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Modernos bungalows de nueva construcción en venta en San Pedro del Pinatar, cerca de la play…
$366,877
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Ubicado en el encantador municipio de San Pedro del Pinatar, este exclusivo conjunto residen…
$299,700
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta a 200 m de la playa en Lo Pagan Apartamentos mo…
$325,200
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Estos alojamientos tienen un diseño moderno y un concepto de espacio abierto, incluyendo 1 a…
$346,637
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios cerca de la Playa en San Pedro del Pinatar Ubicada en…
$326,135
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Sumérgete en una nueva forma de vida donde la innovación y el diseño se combinan para crear …
$444,884
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Situado en la encantadora ciudad de Murcia, San Pedro del Pinatar, esta nueva casa ofrece un…
$936,232
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Ubicados en San Pedro del Pinatar, estos exclusivos bungalows ofrecen una experiencia de vid…
$368,888
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Casa 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Descubre este exclusivo complejo de nueva construcción en San Pedro del Pinatar, una de las …
$439,220
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Apartamento 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Apartamentos de 3 Dormitorios para Confort y Estilo en San Javier a Solo 750 m de la Playa U…
$293,177
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 2/2
Presentando Villas Joblán 2 - bungalows modernos en San Pedro del Pinatar. Villas Joblán 2 e…
$346,637
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Número de plantas 2
Elegante apartamento en la planta baja con 2 terrazas y acceso a la piscina comunitaria, sit…
$301,444
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 83 m²
Nuevos bungalows en San Pedro del Pinatar – lujo y naturaleza junto al marUbicación ideal ce…
$349,736
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Apartamento 1 habitación en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 1 habitación
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Situado en el encantador Murcia, en la ciudad de San Pedro del Pinatar, este nuevo complejo …
$312,077
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Casa 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 229 m²
Exclusiva oferta - barrios modernos de cuatro casas nuevas, ubicadas en una zona residencial…
$565,207
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