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Propiedades residenciales en venta en Fortuna, Španjolska

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casas independientes
11
13 propiedades total found
Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Villa de estilo ibicenco en un tranquilo pueblo español Exclusiva villa de nueva constr…
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Casa 3 habitaciones en Fortuna, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fortuna, Španjolska
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Dormitorios 3
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Una excepcional casa de diseño contemporáneo con amplios espacios exteriores en la encantado…
$404,545
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Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
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Villa de estilo ibicenco en un tranquilo pueblo español Exclusiva villa de nueva construcci…
$416,203
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
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Área 146 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN FORTUNA Villas de nueva construcción en Fortuna, Murcia. Villa i…
$406,945
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Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Exclusiva villa de una sola planta de nueva construcción, situada en una gran parcela de 750…
$419,400
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Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Área 160 m²
Villas modernas de dos plantas en Fortuna, Murcia, están construidas con el objetivo de prop…
$407,750
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LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Fortuna, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Fortuna, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Descubre tu nuevo proyecto de construcción en Murcia, Fortuna. Sumérgete en la tranquila bel…
$340,973
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Casa 3 habitaciones en Fortuna, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fortuna, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Descubra esta impresionante joya arquitectónica de estilo mediterráneo, situada en un entorn…
$416,103
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Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Villa de estilo Ibiza en un tranquilo pueblo españolExclusivo edificio nuevo en una parcela …
$418,249
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Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Área 146 m²
NUEVA VILLA EN FORTUNEVillas nuevas en Fortuna, Murcia.Villa independiente de dos plantas co…
$410,764
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Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN FORTUNA Villas de nueva construcción en Fortuna, Murcia. …
$406,945
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Apartamento 4 habitaciones en Fortuna, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fortuna, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa de estilo ibicenco en un tranquilo pueblo español Exclusiva villa de nueva construcci…
$406,278
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Apartamento 4 habitaciones en Fortuna, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fortuna, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
VILLAS DE OBRA NUEVA EN FORTUNA Villas de nueva construcción en Fortuna, Murcia. Villa i…
$406,278
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