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Propiedades residenciales en venta en Lorca, Španjolska

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apartamentos
3
casas independientes
17
20 propiedades total found
Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Villas de nueva construcción en amplias parcelas de más de 500 m² en Lorca Nuevas villa…
$489,573
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Villas de nueva construcción en amplias parcelas de más de 500 m² en Lorca Nuevas villas de…
$495,141
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Nuevas villas en amplias parcelas de 500+ m2 en LorcaVillas de estilo mediterráneo en una zo…
$433,809
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TekceTekce
Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Descubre un exclusivo complejo de villas de nueva construcción en espaciosas parcelas de más…
$436,875
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 4
Área 155 m²
Nuevas villas en amplias parcelas de 500+ m2 en LorcaVillas de estilo mediterráneo en una zo…
$488,180
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Villas de nueva construcción en amplias parcelas de más de 500 m² en Lorca Nuevas villa…
$435,047
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Villas de nueva construcción en amplias parcelas de más de 500 m² en Lorca Nuevas villa…
$451,289
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Área 141 m²
Descubre un exclusivo complejo de villas de nueva construcción en espaciosas parcelas de más…
$453,185
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
Villas mediterráneas de nueva construcción en amplias parcelas en Lorca, Costa Cálida Exclu…
$409,361
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 4
Área 155 m²
Descubre un exclusivo complejo de villas de nueva construcción en espaciosas parcelas de más…
$491,630
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Villas de nueva construcción en amplias parcelas de más de 500 m² en Lorca Nuevas villas de…
$439,995
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
Villas mediterráneas de nueva construcción en amplias parcelas en Lorca, Costa Cálida &#…
$409,361
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Área 141 m²
Nuevas villas en amplias parcelas de 500+ m2 en LorcaVillas de estilo mediterráneo en una zo…
$450,005
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Villa en Lorca, Španjolska
Villa
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Villas de nueva construcción en amplias parcelas de más de 500 m² en Lorca Nuevas villas de…
$456,421
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Casa 3 habitaciones en Lorca, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
El diseño moderno no te dejará indiferenteEl bungalow y los bungalows de dos pisos tienen ha…
$154,515
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Apartamento 4 habitaciones en Lorca, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Lorca, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villas de nueva construcción en amplias parcelas de más de 500 m² en Lorca Nuevas villas de…
$315,736
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Apartamento 4 habitaciones en Lorca, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Lorca, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villas de nueva construcción en amplias parcelas de más de 500 m² en Lorca Nuevas villas de…
$294,841
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Casa 3 habitaciones en Lorca, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
El diseño moderno no te dejará indiferenteEl bungalow y los bungalows de dos pisos tienen ha…
$148,619
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Chalet 3 habitaciones en Lorca, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Modern design, excellent quality of the Shale building consist of 3 or 4 bedrooms, located o…
$266,525
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Apartamento 5 habitaciones en Lorca, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Lorca, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Villas de nueva construcción en amplias parcelas de más de 500 m² en Lorca Nuevas villas de…
$341,273
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Parámetros de las propiedades en Lorca, Španjolska

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