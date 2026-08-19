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Propiedades residenciales en venta en Calasparra, Španjolska

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apartamentos
4
casas independientes
53
57 propiedades total found
Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Área 115 m²
Situado en la encantadora zona de Kalasparra, esta exclusiva comunidad ofrece 15 propiedades…
$413,831
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Casa 3 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Descubre la paz y la belleza del interior de Murcia con estas impresionantes villas de una s…
$410,324
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
VILLAS MODERNAS EN CALASPARRA CON PISCINA PRIVADA!!! Nuevo desarrollo inmobiliario formado…
$408,335
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa 3 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Descubre la tranquilidad y la belleza del interior de Murcia con estas impresionantes villas…
$403,389
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CALASPARRA, MURCIA Proyecto de obra nueva de bonitas villas en …
$505,249
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Casa 4 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 1
Presentamos la villa en el nuevo complejo residencial de villas de lujo individuales en la c…
$324,251
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Descubre la tranquilidad y la belleza del interior de Murcia con estas impresionantes villas…
$414,947
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Área 104 m²
Villas en Murcia, MurciaEl proyecto de nueva construcción de hermosas villas en Calasparra, …
$471,825
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Casa 3 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
En la encantadora ciudad de Calasparra, Murcia, ofrece un exclusivo complejo de 8 villas ind…
$502,791
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
VILLAS MODERNAS EN CALASPARRA CON PISCINA PRIVADA!!! Nuevo desarrollo inmobiliario for…
$408,335
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Casa 2 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Descubre la tranquilidad y la belleza del interior de Murcia en estas magníficas villas inde…
$334,038
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Casa 3 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
En la encantadora zona de Kalasparra, Murcia, hay un complejo exclusivo de 8 villas independ…
$417,259
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Ubicado en el encantador entorno de Calasparra, este conjunto residencial ofrece 56 propieda…
$408,977
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Casa 4 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 1
Presentando la villa en el nuevo complejo residencial de villas individuales de lujo en la c…
$362,933
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Casa 3 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Número de plantas 1
Presentamos la villa en el nuevo complejo residencial de villas de lujo individuales en la c…
$369,759
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Área 117 m²
Villas contemporáneas en Calasparra con piscina privada!Un nuevo proyecto inmobiliario compu…
$406,676
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 2
Área 77 m²
Situado en la encantadora zona de Kalasparra, esta exclusiva comunidad ofrece 15 propiedades…
$359,035
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Casa 3 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Número de plantas 1
Presentamos la villa en el nuevo complejo residencial de villas de lujo individuales en la c…
$351,556
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Villa 5 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Villa moderna de una sola planta con un enorme jardín privado y piscina, situada en una parc…
$468,109
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Ubicado en el encantador entorno de Calasparra, este conjunto residencial ofrece 56 propieda…
$408,977
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Ubicado en el encantador entorno de Calasparra, este conjunto residencial ofrece seis vivien…
$502,020
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Ubicado en el encantador entorno de Calasparra, este conjunto residencial ofrece seis vivien…
$494,880
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Casa 2 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Descubre la tranquilidad y la belleza del interior de Murcia con estas impresionantes villas…
$364,090
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Casa 2 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Descubre la tranquilidad y la belleza del interior de Murcia con estas magníficas villas ind…
$352,532
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Casa 3 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Descubre la tranquilidad y la belleza del interior de Murcia con estas espectaculares villas…
$387,207
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Casa 3 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Descubre la tranquilidad y la belleza del interior de Murcia con estas impresionantes villas…
$391,831
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Ubicado en el encantador entorno de Calasparra, este conjunto residencial ofrece 56 propieda…
$358,632
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Casa 3 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Descubre la paz y la belleza del interior de Murcia con estas impresionantes villas unifamil…
$398,766
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CALASPARRA, MURCIA Proyecto de obra nueva de bonitas villas en Cala…
$505,849
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Área 119 m²
Se trata de un complejo inmobiliario compuesto por 215 villas independientes: 170 se constru…
$413,831
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