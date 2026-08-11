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Propiedades residenciales en venta en Abanilla, Španjolska

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3 propiedades total found
Villa en Abanilla, Španjolska
Villa
Abanilla, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Amplia casa de casa de 4 dormitorios cerca de Abanilla . Amplia casa de campo seminueva cerc…
$302,282
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Villa en Abanilla, Španjolska
Villa
Abanilla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 168 m²
Descubra esta impresionante villa nueva situada en una gran parcela privada de 5.000 m2 en l…
$396,100
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Apartamento 4 habitaciones en Abanilla, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Abanilla, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
VILLA DE OBRA NUEVA EN ALBANILLA, MURCIA Villa de obra nueva en una gran parcela en el muni…
$394,670
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