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Barrio residencial Villa Azahar de Nagüeles

Marbella, Španjolska
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$5,18M
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ID: 39517
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 990612995
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella

Sobre el complejo

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Situado en un enclave privilegiado en la zona de Nagüeles, esta villa es un remanso de serenidad donde el diseño contemporáneo se mezcla en perfecta armonía con las vistas al mar. Diseñado para aquellos que buscan un estilo de vida mediterráneo, cuenta con amplias áreas sociales que fluyen naturalmente en un paisaje diseñado para evocar la exclusividad, privacidad y bienestar. Esta villa única tiene una superficie de 267 m2, que comprende 4 dormitorios, 4 baños y un aseo de invitados. Cada espacio ha sido creado para equilibrar la modernidad más refinada con la cálida elegancia de la Costa del Sol. Situado a pocos minutos de las zonas más vibrantes de la costa y rodeado de privacidad y serenidad, esta villa logra la combinación perfecta de lujo contemporáneo, tranquilidad y un entorno excepcional.

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Marbella, Španjolska
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