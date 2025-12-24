Barrio residencial Villa Azahar de Nagüeles

Situado en un enclave privilegiado en la zona de Nagüeles, esta villa es un remanso de serenidad donde el diseño contemporáneo se mezcla en perfecta armonía con las vistas al mar. Diseñado para aquellos que buscan un estilo de vida mediterráneo, cuenta con amplias áreas sociales que fluyen naturalmente en un paisaje diseñado para evocar la exclusividad, privacidad y bienestar. Esta villa única tiene una superficie de 267 m2, que comprende 4 dormitorios, 4 baños y un aseo de invitados. Cada espacio ha sido creado para equilibrar la modernidad más refinada con la cálida elegancia de la Costa del Sol. Situado a pocos minutos de las zonas más vibrantes de la costa y rodeado de privacidad y serenidad, esta villa logra la combinación perfecta de lujo contemporáneo, tranquilidad y un entorno excepcional.