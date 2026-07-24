Sobre la agencia

MUSE Propiedad es una agencia inmobiliaria de lujo boutique en la Costa del Sol, con sede en Marbella. Ayudamos a los compradores internacionales a adquirir villas, apartamentos y nuevos desarrollos en la Milla de Oro, Sierra Blanca, Nueva Andalucía, Benahavís, Estepona y la costa más amplia.

Trabajamos por curación, no por volumen. Un motor de selección patentado de AI coincide con cada cliente en la propiedad correcta, respaldado por un equipo multilingüe (inglés · español · ruso) y acceso a anuncios exclusivos fuera del mercado y orientados hacia desarrolladores. Desde la primera vista al notario nos ocupamos de cada paso, legal, financiero y postventa, por lo que comprar en la Costa del Sol es sin esfuerzo.