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Muse

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MUSE Propiedad es una agencia inmobiliaria de lujo boutique en la Costa del Sol, con sede en Marbella. Ayudamos a los compradores internacionales a adquirir villas, apartamentos y nuevos desarrollos en la Milla de Oro, Sierra Blanca, Nueva Andalucía, Benahavís, Estepona y la costa más amplia.

Trabajamos por curación, no por volumen. Un motor de selección patentado de AI coincide con cada cliente en la propiedad correcta, respaldado por un equipo multilingüe (inglés · español · ruso) y acceso a anuncios exclusivos fuera del mercado y orientados hacia desarrolladores. Desde la primera vista al notario nos ocupamos de cada paso, legal, financiero y postventa, por lo que comprar en la Costa del Sol es sin esfuerzo.

Servicios
  • Ventas de reventa y desarrollo en la Costa del Sol
  • Exclusivas oportunidades de desarrollo y fuera del mercado
  • Propiedad asistida por AI " selecciones curadas
  • Representación del comprador " negociación
  • Visa de Oro " asesoramiento de inversión-propiedad
  • Coordinación legal, hipotecaria y fiscal a través de socios de confianza
  • Administración de bienes " apoyo postventa
  • Servicio multilingüe: Inglés · Español · Ruso
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