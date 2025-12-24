Barrio residencial Ocean 11

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Explore our exclusive villa complex in Belair, Marbella. Offering four distinct types of residences — which vary in size, layout, and number of bedrooms (4 and 5 bedrooms). Each villa is carefully designed to provide maximum privacy, comfort, and security, ensuring a superb living experience.
The sea will be within hand’s reach here, as well as the golf course and other perks of the New Golden Mile in Bel Air, Marbella.
Delightful sunny weather all year round, beautiful sandy beaches all over the Costa del Sol, golf courses cradled by majestic mountains, fresh seafood dishes, and Mediterranean cuisine – all this is waiting for you here.
Now, you can live as you have always wanted in the great Bel Air neighborhood.
Localización en el mapa
Bel Air, Španjolska
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo