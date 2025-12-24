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Barrio residencial Ocean 11

Bel Air, Španjolska
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ID: 39439
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 124560230
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona
  • Pueblo
    Bel Air
  • Dirección
    Calle del Romero

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Explore our exclusive villa complex in Belair, Marbella. Offering four distinct types of residences — which vary in size, layout, and number of bedrooms (4 and 5 bedrooms). Each villa is carefully designed to provide maximum privacy, comfort, and security, ensuring a superb living experience. The sea will be within hand’s reach here, as well as the golf course and other perks of the New Golden Mile in Bel Air, Marbella. Delightful sunny weather all year round, beautiful sandy beaches all over the Costa del Sol, golf courses cradled by majestic mountains, fresh seafood dishes, and Mediterranean cuisine – all this is waiting for you here. Now, you can live as you have always wanted in the great Bel Air neighborhood.

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Bel Air, Španjolska
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