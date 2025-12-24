  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Fuengirola
  4. Barrio residencial Belvedere Collection

Barrio residencial Belvedere Collection

Fuengirola, Španjolska
de
$620,019
;
20
Dejar una solicitud
ID: 39195
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1530871878
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Fuengirola
  • Dirección
    Calle Zorzal

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
This new apartment complex offers the space to be yourself, focus on what matters, and reconnect with an effortless lifestyle. This boutique collection of homes overlooking the Mediterranean Sea in Torreblanca del Sol is designed for those who value tranquility, refined design, and soul-soothing views. Step inside and experience a sense of refined comfort. The interiors are thoughtfully designed, where natural light and a harmonious space create a home that feels both natural and elegant. The open spaces strike a balance between spaciousness and privacy. The expansive terraces offer beautiful sea views, inviting moments of calm from sunrise to sunset.

Localización en el mapa

Fuengirola, Španjolska
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Mirador de Estepona Hills Phase III
Estepona, Španjolska
de
$963,590
Barrio residencial Bahía by Kronos Homes
Mijas, Španjolska
de
$483,501
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$533,115
Barrio residencial Calle Miró
Ojen, Španjolska
de
$359,384
Barrio residencial The Eagle Seaview Residences
Mijas, Španjolska
de
$478,951
Está viendo
Barrio residencial Belvedere Collection
Fuengirola, Španjolska
de
$620,019
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Mostrar todo Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Estepona, Španjolska
de
$649,595
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Viviendas Junto a la Playa con Amplias Terrazas y Vistas al Mar en una Zona Residencial de Estepona Este nuevo proyecto está situado en el municipio de Estepona, en la Costa del Sol, al sur de España. Estepona es un encantador municipio con más de 20 kilómetros de costa, conocida por su pint…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Los Arcos Luxury Villas
Barrio residencial Los Arcos Luxury Villas
Barrio residencial Los Arcos Luxury Villas
Barrio residencial Los Arcos Luxury Villas
Barrio residencial Los Arcos Luxury Villas
Mostrar todo Barrio residencial Los Arcos Luxury Villas
Barrio residencial Los Arcos Luxury Villas
Nerja, Španjolska
de
$1,30M
Discover a new level of luxury in the picturesque town of Nerja with our development of 5 stunning villas. Located in the prestigious town of Nerja, these homes have been designed to offer the utmost in comfort, contemporary style and Mediterranean luxury. Modern and Functional Design Each…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas I
Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas I
Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas I
Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas I
Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas I
Mostrar todo Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas I
Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas I
Mijas, Španjolska
de
$316,267
New development of apartments located in the town of La Cala de Mijas, in the province of Malaga. Located next to the golf course Calanova Golf Club, this exclusive residential combines the tranquility of a residential area with the proximity to the best beaches of the Costa del Sol, offerin…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones