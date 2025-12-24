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Barrio residencial CULMIA CALA SWING MIJAS

Mijas, Španjolska
de
$316,267
;
17
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ID: 38909
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1844429145
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

CULMIA CALA SWING MIJAS es un impresionante nuevo desarrollo ubicado en Calanova Golf, Mijas Costa, Malaga. Este proyecto de lujo, con la exclusividad de ser la única agencia que lo ofrece, ofrece una variedad de opciones de vivienda, incluyendo apartamentos en planta baja, apartamentos y áticos. Una de las características destacadas de este desarrollo es su ubicación en primera línea de golf, lo que brinda a los residentes unas vistas impresionantes del campo de golf. Además, la urbanización cerrada garantiza la privacidad y seguridad de los residentes. Este desarrollo también cuenta con una amplia gama de comodidades para el disfrute de los residentes. Un club social ofrece un lugar para socializar y relajarse, mientras que un gimnasio completamente equipado brinda la oportunidad de mantenerse en forma. Los residentes también pueden disfrutar de una piscina al aire libre, perfecta para refrescarse en los días calurosos. En cuanto a las características de las propiedades, todas ellas están diseñadas con excelentes calidades y ofrecen una diversidad de orientaciones para aprovechar al máximo la luz natural y las vistas panorámicas. Cada propiedad cuenta con plaza de garaje subterráneo, y también hay opciones de aparcamiento en la calle. Además, un ascensor está disponible para facilitar el acceso a todas las plantas. En resumen, CULMIA CALA SWING MIJAS es un nuevo desarrollo que ofrece una vida de lujo en un entorno tranquilo y exclusivo. Con su ubicación en primera línea de golf, amplias comodidades y excelentes características de las propiedades, este desarrollo es la opción perfecta para aquellos que buscan una vivienda de alta calidad en Mijas Costa.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Localización en el mapa

Mijas, Španjolska
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