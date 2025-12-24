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Barrio residencial THE PLACE BY ALCAZABA

Casares, Španjolska
de
$715,582
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10
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ID: 38994
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 385711727
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Casares

Sobre el complejo

Un visionario proyecto de 38 espaciosos apartamentos que destacarán por sus acabados de alta gama y amplias estancias. El complejo contará con sus propias amenidades, pero también disfrutará de todos los beneficios y multitud de zonas de entretenimiento de Alcazaba Lagoon.

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Casares, Španjolska
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