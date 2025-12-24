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Barrio residencial Moon 64 Residencial

Manilva, Španjolska
de
$434,355
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19
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ID: 39212
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1065694380
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Manilva
  • Dirección
    Calle Brillante

Sobre el complejo

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An exclusive residential complex with contemporary design, composed of two elegant crescent-shaped architectural volumes, each featuring thirty-two residences distributed across four levels: ground floor, first floor, second floor, and penthouse level. The development offers a total of sixty-four exceptional 2- and 3-bedroom residences, fully equipped with a furnished kit chen, appliances, aerothermal water heater for domestic hot water, aerothermal climate control, air conditioning, heating, and double-glazing systems for enhanced energy efficiency. All units feature panoramic terraces with stunning views of the mountains and the sea. Ground-floor units include private gardens and swimming pools, while penthouse units boast private solariums.

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Manilva, Španjolska
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