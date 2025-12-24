Barrio residencial BE GRAND EL LIMONAR

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Se trata de un desarrollo residencial altamente exclusivo con solo 18 viviendas, que ofrece unidades de 2 a 4 dormitorios, ubicado en la prestigiosa zona de El Limonar, uno de los barrios más emblemáticos de Málaga. El proyecto combina obra nueva con la cuidadosa restauración de mansiones históricas, ofreciendo una mezcla única de arquitectura clásica y diseño moderno.
Contará con atractivas zonas comunes, incluyendo piscina, jardines y espacios diseñados para el descanso. Además, se encuentra a tan solo 2 minutos de la playa. La finalización está prevista para finales de 2027.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2027
Localización en el mapa
Málaga, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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