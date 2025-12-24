Barrio residencial BE GRAND EL LIMONAR

Se trata de un desarrollo residencial altamente exclusivo con solo 18 viviendas, que ofrece unidades de 2 a 4 dormitorios, ubicado en la prestigiosa zona de El Limonar, uno de los barrios más emblemáticos de Málaga. El proyecto combina obra nueva con la cuidadosa restauración de mansiones históricas, ofreciendo una mezcla única de arquitectura clásica y diseño moderno. Contará con atractivas zonas comunes, incluyendo piscina, jardines y espacios diseñados para el descanso. Además, se encuentra a tan solo 2 minutos de la playa. La finalización está prevista para finales de 2027.