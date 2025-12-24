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Barrio residencial BE GRAND EL LIMONAR

Málaga, Španjolska
de
$1,02M
;
16
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ID: 38934
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 803890817
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Malaga-Costa del Sol
  • Ciudad
    Málaga

Sobre el complejo

Se trata de un desarrollo residencial altamente exclusivo con solo 18 viviendas, que ofrece unidades de 2 a 4 dormitorios, ubicado en la prestigiosa zona de El Limonar, uno de los barrios más emblemáticos de Málaga. El proyecto combina obra nueva con la cuidadosa restauración de mansiones históricas, ofreciendo una mezcla única de arquitectura clásica y diseño moderno. Contará con atractivas zonas comunes, incluyendo piscina, jardines y espacios diseñados para el descanso. Además, se encuentra a tan solo 2 minutos de la playa. La finalización está prevista para finales de 2027.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

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Málaga, Španjolska
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