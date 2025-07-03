Villa Villas en una comunidad con vistas panorámicas en Málaga

Villas con vistas al mar y amplias terrazas en una ubicación prestigiosa en Málaga

Lagos es una encantadora aldea costera situada en el extremo oriental de Vélez-Málaga, enclavada entre El Morche y Mezquitilla. Este pequeño pueblo pesquero conserva su carácter tradicional andaluz, con casas encaladas, un tranquilo paseo marítimo y la histórica Torre de Lagos, una torre de vigilancia del siglo XVII con vistas al mar. La playa local, Playa de Lagos, es conocida por su arena dorada y aguas tranquilas, perfectas para nadar, practicar paddle surf y relajarse bajo el sol. Con su suave microclima y su ambiente tranquilo, Lagos ofrece una escapada ideal para quienes buscan autenticidad y serenidad junto al Mediterráneo.

Villas en venta en Málaga se encuentran a solo 1 km de la playa, a 15 km del centro de Vélez-Málaga, a 44 km del centro de Málaga y a 57 km del Aeropuerto Internacional de Málaga.

Descubra una exclusiva urbanización en una ubicación privilegiada: un impresionante balcón natural con impresionantes vistas panorámicas al mar Mediterráneo. Este nuevo proyecto se encuentra en un entorno tranquilo rodeado de naturaleza, a la vez que se mantiene bien conectado con pueblos consolidados y diversas playas cercanas. A solo 3 minutos de El Morche y a solo 15 minutos de Torrox y Torre del Mar, esta es la combinación perfecta de tranquilidad y accesibilidad. Diseñada con la sostenibilidad como prioridad, la promoción se adapta armoniosamente a la topografía natural del terreno. Cuenta con 45 villas adosadas, cada una con orientación sureste, sur o suroeste para garantizar una óptima luminosidad durante todo el día y magníficas vistas al mar.

Cada villa incluye tres dormitorios, amplias terrazas para disfrutar del clima mediterráneo, aparcamiento privado y acceso a zonas comunes ajardinadas, incluyendo una piscina compartida, perfecta para relajarse durante todo el año. La urbanización está diseñada para ofrecer el máximo confort, privacidad y calidad de vida, con espacios verdes que realzan el entorno y crean un entorno visualmente atractivo. Una oportunidad única para vivir o invertir en un entorno excepcional, con vistas al mar, diseño sostenible y una arquitectura que se integra a la perfección con el paisaje.

AGP-00985