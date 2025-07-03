Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí

Viviendas cerca del mar y del centro en Sant Martí, Barcelona

Ubicado en el moderno barrio de Poblenou, el proyecto está rodeado de prestigiosas universidades, espacios de coworking, escuelas de arte, restaurantes y empresas tecnológicas. La promoción, cerca del Parc Central del Poblenou, la zona verde peatonal más grande de la ciudad, ofrece una excepcional combinación de tranquilidad y conectividad. La zona circundante cuenta con calles peatonales, espacios públicos creativos y una combinación equilibrada de edificios patrimoniales restaurados y un diseño urbano moderno.

Casas en venta en Sant Martí, Barcelona, situadas a 300 metros del Parc Central, a 500 metros de la estación de tranvía, a 900 metros del metro, a 1,2 kilómetros del centro comercial Glòries y a 1,8 kilómetros de la playa.

La promoción ofrece terrazas o balcones privados, cocinas de concepto abierto, baños en suite y techos de doble altura. Los residentes disfrutarán de acceso mediante ascensor, una terraza comunitaria en la azotea, aparcamiento para bicicletas y zonas comunes ajardinadas.

BCN-00026