Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí

Barcelona, Španjolska
$894,693
23
ID: 27629
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Cataluña
  • Barrio
    Barcelonés
  • Ciudad
    Barcelona
  • Metro
    Bac de Roda (~ 1000 m)
  • Metro
    Poblenou (~ 600 m)
  • Metro
    Selva de Mar (~ 600 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Viviendas cerca del mar y del centro en Sant Martí, Barcelona

Ubicado en el moderno barrio de Poblenou, el proyecto está rodeado de prestigiosas universidades, espacios de coworking, escuelas de arte, restaurantes y empresas tecnológicas. La promoción, cerca del Parc Central del Poblenou, la zona verde peatonal más grande de la ciudad, ofrece una excepcional combinación de tranquilidad y conectividad. La zona circundante cuenta con calles peatonales, espacios públicos creativos y una combinación equilibrada de edificios patrimoniales restaurados y un diseño urbano moderno.

Casas en venta en Sant Martí, Barcelona, situadas a 300 metros del Parc Central, a 500 metros de la estación de tranvía, a 900 metros del metro, a 1,2 kilómetros del centro comercial Glòries y a 1,8 kilómetros de la playa.

La promoción ofrece terrazas o balcones privados, cocinas de concepto abierto, baños en suite y techos de doble altura. Los residentes disfrutarán de acceso mediante ascensor, una terraza comunitaria en la azotea, aparcamiento para bicicletas y zonas comunes ajardinadas.


BCN-00026

Localización en el mapa

Barcelona, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud

