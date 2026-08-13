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Casas con piscina en Venta en Málaga, Španjolska

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Marbella
1039
Estepona
479
San Pedro Alcantara
455
Fuengirola
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101 propiedad total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
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Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,88M
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Villa en Benahavis, Španjolska
Villa
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 433 m²
Para compradores que buscan privacidad y una escala residencial más cómoda en El Madroñal, V…
$5,07M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 2 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Impresionante casa adosada con una enorme terraza en la azotea, jardín, piscina privada y gi…
$835,435
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 6 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 423 m²
Magnífica villa de esquina completamente amueblada con piscina infinita, grandes terrazas, v…
$1,31M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Número de plantas 1
Chalet de lujo con piscina comunitaria, terraza y amplio jardín situado junto a un campo de …
$926,972
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Villa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Luxury villa with large roof top terrace, private pool, garden, gym, spa and stunning sea vi…
$918,206
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Lujosa casa adosada con impresionantes vistas panorámicas desde una gran terraza solarium y …
$682,866
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Despertar frente al campo de golf Las Brisas, con vistas abiertas a La Concha y la sensación…
$6,97M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Fantástica casa adosada en la esquina con cocina completamente equipada, grandes terrazas, g…
$682,369
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Adosado de lujo con enorme terraza, jardín, piscina comunitaria y gimnasio situado junto a u…
$1,03M
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Villa 10 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 10 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 634 m²
Villa ultra exclusiva con dos piscinas infinitas, una impresionante terraza en la azotea, un…
$3,70M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Villa moderna de lujo con gran piscina infinita, amplio jardín e impresionantes vistas al ma…
$1,39M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 408 m²
Descubre Villa Nerea, una exclusiva villa de diseño contemporáneo situada en Marbesa, una de…
$3,59M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Chalet genial con piscina comunitaria, terraza y amplio jardín situado junto a un campo de g…
$854,593
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Villa en Benahavis, Španjolska
Villa
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 869 m²
Hay momentos en los que una decisión inmobiliaria no se trata solo de comprar una casa, sino…
$8,13M
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Villa 26 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 26 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 26
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 276 m²
Mansión ultralujosa con piscinas y jardines tanto interiores como exteriores situada en un e…
$3,46M
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Villa 5 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 201 m²
Número de plantas 2
Moderna casa adosada con piscina infinita comunitaria, amplias terrazas, jardín privado e in…
$1,07M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Casa adosada elevada con amplias terrazas y piscina situada en un complejo de golf con acces…
$734,309
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Fantástica casa adosada frente al mar con amplias terrazas, piscina comunitaria y aparcamien…
$468,537
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Impresionante casa adosada con cocina completamente equipada, terraza privada en la azotea y…
$688,046
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Exquisita villa de lujo con gran piscina, jardín y vistas al mar ubicada en un campo de golf…
$1,19M
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Casa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 264 m²
Magnífica villa con piscina privada y vistas al mar impresionantes, situada en un resort de …
$1,98M
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Villa 8 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 344 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con una gran terraza, piscina privada e impresionantes vistas al m…
$1,75M
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 633 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza, piscina privada, gimnasio, sala de cine, spa e i…
$3,91M
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 431 m²
Número de plantas 1
Moderna villa de alta gama con terraza en la azotea, piscina privada, gimnasio, sala de cine…
$2,94M
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Dúplex de lujo en planta baja con amplio jardín privado en un exclusivo complejo de vivienda…
$554,088
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Villa 5 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 497 m²
Exclusiva villa de diseño tradicional con una gran piscina privada y amplio espacio habitabl…
$1,71M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 452 m²
Número de plantas 2
Extraordinaria Villa con piscina infinita privada y vistas al mar en una zona premium de la …
$1,64M
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Villa 7 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 675 m²
Espectacular villa nueva con una amplia terraza, piscina privada y un jardín bellamente ajar…
$4,73M
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Tipos de propiedades en Málaga

villas
casas de campo
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Parámetros de las propiedades en Málaga, Španjolska

con Garaje
con Jardín
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