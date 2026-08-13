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Casas del mar en Venta en Málaga, Španjolska

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Marbella
1039
Estepona
479
San Pedro Alcantara
455
Fuengirola
105
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165 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
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Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,88M
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Villa en Benahavis, Španjolska
Villa
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 433 m²
Para compradores que buscan privacidad y una escala residencial más cómoda en El Madroñal, V…
$5,07M
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Villa 6 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 917 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,50M
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Casa grande 18 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa grande 18 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 18
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 269 m²
Número de plantas 3
Mansión con vistas al mar, licencia turística y excelente ubicación en Benahavis La mansión …
$16,33M
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Villa 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 3
Villas en un Popular Destino de Vacaciones en Málaga, Fuengirola Las villas independientes s…
$4,60M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Número de plantas 3
Casas Adosadas de Lujo con Piscina Privada en una Ubicación Exclusiva de Estepona Este nuevo…
$1,20M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Exclusivas Casas Adosadas con Vistas al Mar y Terrazas en Torrox Costa Torrox Costa es conoc…
$401,676
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Número de plantas 1
Chalet de lujo con piscina comunitaria, terraza y amplio jardín situado junto a un campo de …
$926,972
VAT
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Villa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Luxury villa with large roof top terrace, private pool, garden, gym, spa and stunning sea vi…
$918,206
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Villa 5 habitaciones en Málaga, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Málaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 3
Villas de Nueva Construcción con Vistas al Mar en un Barrio Privilegiado de la Ciudad de Mál…
$3,12M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Mijas Málaga con Servicios Las villas independ…
$1,52M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Lujosa casa adosada con impresionantes vistas panorámicas desde una gran terraza solarium y …
$682,866
VAT
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Villa 5 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 892 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,27M
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Villa 6 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 515 m²
Villas funcionales y elegantes con vistas al mar y a la montaña en Benalmádena Este impresio…
$4,08M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Número de plantas 4
Adosados en un Complejo Residencial Bien Diseñado con Vistas al Mar en Fuengirola Los adosad…
$1,38M
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Villa 5 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 347 m²
Piso 2/2
Casas modernas de diseño abierto con increíbles vistas al mar en Benalmádena Costa del Sol E…
$2,22M
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Villa 6 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 407 m²
Número de plantas 2
Villa Frente al Campo de Golf con Vistas al Mar y Piscina en Benahavís Ubicada en una de las…
$4,93M
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Villa 7 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 187 m²
Número de plantas 2
Villas de ultra lujo con vistas panorámicas incomparables en Benahavis Este proyecto está ub…
$8,06M
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Villa 6 habitaciones en Málaga, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Málaga, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 299 m²
Número de plantas 3
Villas de Nueva Construcción con Vistas al Mar en un Barrio Privilegiado de la Ciudad de Mál…
$3,35M
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Villa 10 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 10 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 634 m²
Villa ultra exclusiva con dos piscinas infinitas, una impresionante terraza en la azotea, un…
$3,70M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Villa moderna de lujo con gran piscina infinita, amplio jardín e impresionantes vistas al ma…
$1,39M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 408 m²
Descubre Villa Nerea, una exclusiva villa de diseño contemporáneo situada en Marbesa, una de…
$3,59M
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Villa en Benahavis, Španjolska
Villa
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 869 m²
Hay momentos en los que una decisión inmobiliaria no se trata solo de comprar una casa, sino…
$8,13M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Piso 2/2
Fantástico ático dúplex con gran terraza solarium, impresionantes vistas al mar y acceso a p…
$581,912
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 658 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con una excelente relación calidad-precio en la ubicación privilegiada…
$2,61M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Casas con Vistas al Mar en un Proyecto Estilo Resort en Manilva, Málaga Manilva goza de una …
$467,947
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Villa 5 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 201 m²
Número de plantas 2
Moderna casa adosada con piscina infinita comunitaria, amplias terrazas, jardín privado e in…
$1,07M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Fantástica casa adosada frente al mar con amplias terrazas, piscina comunitaria y aparcamien…
$468,537
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Impresionante casa adosada con cocina completamente equipada, terraza privada en la azotea y…
$688,046
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Tipos de propiedades en Málaga

villas
casas de campo
bungalow
adosados
dúplex

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