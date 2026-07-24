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Casas en Venta en Torrox, Španjolska

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19 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en San Roque. 4 cama · 5 baño · 450 m2 construidos. Presenta…
$2,05M
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Casa 5 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en San Roque. 5 camas · 4 baños · 480 m2 construidos. Presen…
$785,517
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Casa 4 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 435 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en San Roque. 4 camas · 6 baños · 435 m2 construidos. Presen…
$3,07M
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OkeaskOkeask
Casa 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 2 baños · 115 m2 constr…
$307,376
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Casa 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 cama · 1 baño · 95 m2 construidos. Pr…
$278,916
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Casa 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 3 baños · 280 m2 constr…
$836,747
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en San Roque. 4 camas · 3 baños · 140 m2 construidos. Presen…
$495,217
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Casa 5 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en San Roque. 5 camas · 4 baños · 480 m2 construidos. Presen…
$762,749
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Casa 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 2 baños · 160 m2 constr…
$352,914
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Brillante casa adosada nueva con terraza en la azotea y vistas panorámicas al mar, situada e…
$483,793
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Los Llanos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 97 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$370,666
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Dúplex 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 3
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$579,428
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 3
Área 165 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$488,073
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Exclusivas Casas Adosadas con Vistas al Mar y Terrazas en Torrox Costa Torrox Costa es conoc…
$401,676
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Los Llanos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 3
Área 107 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$415,524
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Casa adosada moderna de nueva construcción con vistas panorámicas al mar, hermosa terraza en…
$403,932
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Casa de 2 dormitorios lista para entrar a vivir con amplia terraza en Torrox, Málaga Ubicada…
$227,661
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrox, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrox, Španjolska
Dormitorios 2
Área 130 m²
Se trata de un exclusivo complejo de 58 apartamentos y áticos de la Costa del Sol, ubicado e…
$620,829
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 2
Área 137 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$370,470
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