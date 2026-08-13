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Bungalow en venta en Málaga, Španjolska

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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 2
Área 137 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$370,470
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Casares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Casares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
Este nuevo complejo exclusivo en Casares ofrece 58 apartamentos de 2 y 3 dormitorios ubicado…
$641,554
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Área 236 m²
Este nuevo complejo residencial exclusivo en Fuengirola, compuesto por 74 apartamentos y áti…
$765,097
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 4
Área 187 m²
Las zonas comunes del complejo están diseñadas de tal manera que crean un ambiente de lujo y…
$1,59M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Mijas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
Este nuevo complejo exclusivo en Mijas Costa combina lujo, confort y ubicación privilegiada …
$361,202
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
Situado en la popular zona de Cala de Mijas, este exclusivo complejo ofrece 72, 3 y 4 dormit…
$573,396
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Casares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Casares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 111 m²
Descubre la oportunidad única de vivir en uno de los enclaves más privilegiados de la Costa …
$539,395
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Marbella, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Área 109 m²
Este exclusivo complejo residencial, que ya se ha completado, ha sido diseñado en un estilo …
$570,743
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Benagalbon, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Benagalbon, Španjolska
Dormitorios 3
Área 119 m²
Situado en el encantador Rincon de la Victoria, este complejo residencial ofrece una selecci…
$565,910
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Estepona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 111 m²
Situado en la encantadora ciudad de Estepona, este complejo residencial ofrece una variedad …
$774,014
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Mijas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Situado en el encantador pueblo de La Cala de Mijas, este exclusivo complejo residencial ofr…
$407,528
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Rio Real, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Rio Real, Španjolska
Dormitorios 3
Área 124 m²
Este exclusivo complejo residencial de 80 casas en Marbella fue diseñado para aprovechar al …
$972,775
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Mijas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 100 m²
Situado en el encantador pueblo de Mijas, este complejo residencial ofrece una selección de …
$347,420
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Estepona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 122 m²
En el corazón de Las Mesas en Estepona es un exclusivo complejo residencial que combina perf…
$994,703
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 173 m²
Situado en la encantadora zona de Las Lagunas de Mijas, este complejo residencial ofrece una…
$521,077
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Estepona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 136 m²
Situado en la hermosa ciudad de Estepona, este complejo residencial ofrece una selección exc…
$614,376
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Ricmar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 193 m²
Situado en la prestigiosa zona de Marbella, este exclusivo complejo residencial ofrece una s…
$882,087
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Benalmadena, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Área 110 m²
Situado en la tranquila calle Menta Street en Benalmadena, Málaga, este exclusivo complejo r…
$477,479
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Málaga, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Málaga, Španjolska
Dormitorios 2
Área 107 m²
Situado en el corazón de El Limonar, una de las zonas residenciales más emblemáticas y busca…
$1,98M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Mijas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 84 m²
Este exclusivo complejo está situado estratégicamente entre las ciudades costeras de Fuengir…
$577,556
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 84 m²
Situado en la encantadora zona de Chaparral, este complejo residencial ofrece una selección …
$503,442
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 133 m²
Este moderno y funcional complejo de tipo cerrado es un lugar ideal para vivir. El complejo …
$613,398
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Casares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Casares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Este exclusivo complejo residencial está situado en el corazón del Campo de Golf Casares Cos…
$530,075
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Área 133 m²
Situado en la hermosa ciudad de Fuengirola, este exclusivo complejo residencial ofrece una s…
$970,342
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Resinera Voladilla, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 233 m²
Descubra una nueva definición de lujo en la Costa del Sol con este exclusivo proyecto situad…
$1,92M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 148 m²
En el corazón de Los Pacos se construye una de las zonas residenciales más buscadas de Fueng…
$552,903
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Benahavis, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 3
Área 162 m²
En la exclusiva zona de Cancelada, en la Nueva Milla de Oro de Estepona, se está construyend…
$836,264
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Mijas, Španjolska
Dormitorios 1
Área 66 m²
En la animada zona de Las Lagunas, Mijas Costa, es este moderno complejo de apartamentos que…
$293,114
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrox, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrox, Španjolska
Dormitorios 2
Área 130 m²
Se trata de un exclusivo complejo de 58 apartamentos y áticos de la Costa del Sol, ubicado e…
$620,829
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Resinera Voladilla, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 4
Área 281 m²
Descubra una nueva definición de lujo en la Costa del Sol con este exclusivo proyecto situad…
$2,33M
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Parámetros de las propiedades en Málaga, Španjolska

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