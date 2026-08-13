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San Pedro Alcantara
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124 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
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Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Villa en Benahavis, Španjolska
Villa
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 433 m²
Para compradores que buscan privacidad y una escala residencial más cómoda en El Madroñal, V…
$5,07M
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Villa 6 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 917 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,50M
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TekceTekce
Casa grande 18 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa grande 18 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 18
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 269 m²
Número de plantas 3
Mansión con vistas al mar, licencia turística y excelente ubicación en Benahavis La mansión …
$16,33M
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Villa 6 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 423 m²
Magnífica villa de esquina completamente amueblada con piscina infinita, grandes terrazas, v…
$1,31M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Número de plantas 3
Casas Adosadas de Lujo con Piscina Privada en una Ubicación Exclusiva de Estepona Este nuevo…
$1,20M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Número de plantas 1
Chalet de lujo con piscina comunitaria, terraza y amplio jardín situado junto a un campo de …
$926,972
VAT
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Villa 5 habitaciones en Málaga, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Málaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 3
Villas de Nueva Construcción con Vistas al Mar en un Barrio Privilegiado de la Ciudad de Mál…
$3,12M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Mijas Málaga con Servicios Las villas independ…
$1,52M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Lujosa casa adosada con impresionantes vistas panorámicas desde una gran terraza solarium y …
$682,866
VAT
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Villa 5 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 892 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,27M
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Villa 6 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 515 m²
Villas funcionales y elegantes con vistas al mar y a la montaña en Benalmádena Este impresio…
$4,08M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Despertar frente al campo de golf Las Brisas, con vistas abiertas a La Concha y la sensación…
$6,97M
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Villa 5 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 347 m²
Piso 2/2
Casas modernas de diseño abierto con increíbles vistas al mar en Benalmádena Costa del Sol E…
$2,22M
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Villa 6 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 407 m²
Número de plantas 2
Villa Frente al Campo de Golf con Vistas al Mar y Piscina en Benahavís Ubicada en una de las…
$4,93M
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Villa 7 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 187 m²
Número de plantas 2
Villas de ultra lujo con vistas panorámicas incomparables en Benahavis Este proyecto está ub…
$8,06M
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Villa 6 habitaciones en Málaga, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Málaga, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 299 m²
Número de plantas 3
Villas de Nueva Construcción con Vistas al Mar en un Barrio Privilegiado de la Ciudad de Mál…
$3,35M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Villa moderna de lujo con gran piscina infinita, amplio jardín e impresionantes vistas al ma…
$1,39M
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Villa en Benahavis, Španjolska
Villa
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 869 m²
Hay momentos en los que una decisión inmobiliaria no se trata solo de comprar una casa, sino…
$8,13M
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Villa 26 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 26 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 26
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 276 m²
Mansión ultralujosa con piscinas y jardines tanto interiores como exteriores situada en un e…
$3,46M
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Villa 5 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 201 m²
Número de plantas 2
Moderna casa adosada con piscina infinita comunitaria, amplias terrazas, jardín privado e in…
$1,07M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Casa adosada elevada con amplias terrazas y piscina situada en un complejo de golf con acces…
$734,309
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Villa 7 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 057 m²
Villas Modernas en la Naturaleza en La Reserva de Alcuzcuz, Benahavís Situada en las exubera…
$9,16M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Rincon de la Victoria, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Rincon de la Victoria, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Piso 2
Elegantes Villas con Vistas al Mar en Rincon de la Victoria Las villas están situadas en Rin…
$806,354
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 3
Amplios Adosados Cerca del Campo de Golf en Manilva Los adosados están situados en la ciudad…
$600,520
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Villa 6 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 505 m²
Número de plantas 2
Villas Sobre Plano con Vistas al Mar y de Alta Calidad en una Comunidad muy Solicitada en Fu…
$3,42M
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Villa 8 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 344 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con una gran terraza, piscina privada e impresionantes vistas al m…
$1,75M
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Villa 6 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 824 m²
Número de plantas 2
Villas de ultra lujo con vistas panorámicas incomparables en Benahavis Este proyecto está ub…
$7,50M
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 633 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza, piscina privada, gimnasio, sala de cine, spa e i…
$3,91M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Número de plantas 2
Espectaculares Casas con Vistas Panorámicas en el Entorno Natural de Mijas La promoción se e…
$1,23M
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Tipos de propiedades en Málaga

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