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Áticos con piscina en Venta La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
15
Villajoyosa
48
La Nucía
31
Altea
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18 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 1/3
Increíble dúplex en la última planta con una amplia terraza en la azotea, piscina y gimnasio…
$484,950
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Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 102 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$445,281
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Ático Ático 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 4
Amplio ático con piscinas cubierta y exterior, gimnasio, spa y una amplia azotea Fecha de…
$981,400
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 3/3
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscinas, parque infantil, pádel y alta segurid…
$371,276
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Ático Ático 5 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Piso 8/8
Ático espacioso de lujo con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas …
$744,881
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TekceTekce
Ático Ático 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con un gran solarium, gimnasio, club social ubicado en un residencial ce…
$460,018
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Ático Ático 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2
Exclusivo ático dúplex de alta gama con piscina privada, gran terraza y vistas al mar en pri…
$1,64M
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2
Ático de lujo con gran terraza en la azotea e increíbles vistas al mar, piscinas, gimnasio y…
$426,043
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Piso 8/8
Ático moderno con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas al mar, pi…
$727,423
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Ático Ático en Benidorm, Španjolska
Ático Ático
Benidorm, Španjolska
Área 267 m²
El mar, el golf y la vida de Benidorm, todo se puede disfrutar en Eagle Tower. Ubicación pri…
$855,873
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Ático Ático 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Piso 1/3
Dúplex premium en la última planta con una impresionante terraza en la azotea, piscina y vis…
$506,864
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 201 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$738,319
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Ático Ático 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/4
Impresionante ático moderno con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio,…
$608,908
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 107 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$440,702
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Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 34/34
Gran ático de alta gama listo para llaves con increíbles vistas al mar, gran terraza en la a…
$1,11M
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 128 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$555,170
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Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Piso 24/25
Ático de alta gama listo para llave con gran terraza, una impresionante vista al mar y mucha…
$1,21M
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Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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