Áticos con Terraza en Venta La Marina Baja, Španjolska

5 propiedades total found
Ático Ático 1 habitacion en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Residencial de 21 viviendas exclusivas, consta de 8 plantas y dispone de jardín comunitario …
$529,379
Ático Ático 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 316 m²
Apartamentos de obra nueva con excelentes zonas comunes en Benidorm El mar y la naturale…
$931,101
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Aticos de lujo de 3 dormitorios frente al mar en Villajoyosa, cerca de Benidorm. Amplios apa…
$671,494
Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 54 m²
Aticos de lujo cerca del mar en la Playa de Poniente de Benidorm . Apartamentos de lujo con …
$833,062
Ático Ático 6 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 6 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 169 m²
Ático Dúplex en Villajoyosa con las mejores vistas al mar en un prestigioso complejo residen…
$803,075
Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

