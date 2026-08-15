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Áticos en la montaña en Venta La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
15
Villajoyosa
48
La Nucía
31
Altea
6
Ático Borrar
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9 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Ático Ático 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 4
Amplio ático con piscinas cubierta y exterior, gimnasio, spa y una amplia azotea Fecha de…
$981,400
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 128 m²
Residencia Exclusiva Frente al Mar de 2 Dormitorios en Villajoyosa Costa Blanca Villajoyosa …
$1,75M
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Ático Ático 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con un gran solarium, gimnasio, club social ubicado en un residencial ce…
$460,018
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Ático Ático 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Exclusivo ático de lujo en venta en Delfin Natura, una de las urbanizaciones más prestigiosa…
$1,38M
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Ático Ático 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2
Exclusivo ático dúplex de alta gama con piscina privada, gran terraza y vistas al mar en pri…
$1,64M
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Ático Ático 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/4
Impresionante ático moderno con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio,…
$608,908
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Apartamento de obra nueva, key-ready en reventa. Una oportunidad única para adquirir una viv…
$697,574
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Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Piso 24/25
Ático de alta gama listo para llave con gran terraza, una impresionante vista al mar y mucha…
$1,21M
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Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
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con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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De lujo
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