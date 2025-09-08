Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Garaje

Áticos con garaje en Venta La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
16
Villajoyosa
32
Altea
4
Ático Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5/5
Esta elegante residencia en Altea ofrece el retiro perfecto para aquellos que buscan comodid…
$1,13M
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitación en Altea, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Altea, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Estos apartamentos recién desarrollados se encuentran en una tranquila zona residencial de A…
$562,934
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir