Áticos cerca del club de golf en Venta La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
16
Villajoyosa
32
Altea
4
8 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 96 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Garden: 53 m2, 2 terraces: 70 m2.Orientation - south.New …
$534,240
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Garden: 56 m2, 2 terraces: 84 m2.Orientation - south.New …
$596,613
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 101 m²
Nuevos apartamentos modernos en Villajoyosa, a la playa 170 m - QUA8648 3 dormitorios, 3 bañ…
$676,342
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
$669,561
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 116 m2.Garden: 81 m2, 2 terraces: 109 m2.Orientation - south.Ne…
$597,698
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 104 m2.Garden: 88 m2, 2 terraces: 117 m2.Orientation - south.Ne…
$612,342
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
3 bedrooms, 3 bathrooms2 terraces: 100 m2, solarium: 74 m2, built area: 235 m2, useful area:…
$672,003
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Apartamentos Elite en Villajoyosa, al mar 170 m - QUA8624 3 dormitorios, 3 baños. Área de al…
$634,037
Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
