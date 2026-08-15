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Áticos del mar en Venta La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
15
Villajoyosa
48
La Nucía
31
Altea
6
Ático Borrar
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15 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 1/3
Increíble dúplex en la última planta con una amplia terraza en la azotea, piscina y gimnasio…
$484,950
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Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Ático Ático 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 4
Amplio ático con piscinas cubierta y exterior, gimnasio, spa y una amplia azotea Fecha de…
$981,400
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 128 m²
Residencia Exclusiva Frente al Mar de 2 Dormitorios en Villajoyosa Costa Blanca Villajoyosa …
$1,75M
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Ático Ático 5 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Piso 8/8
Ático espacioso de lujo con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas …
$744,881
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/5
Exquisitas Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Finestrat Alicante En…
$685,950
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Finestrat Situados en Finestr…
$732,201
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2
Ático de lujo con gran terraza en la azotea e increíbles vistas al mar, piscinas, gimnasio y…
$426,043
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Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
Piso 30/30
Lujosos Apartamentos Junto a la Playa en un Complejo en Benidorm Ubicados en Benidorm, un mu…
$2,38M
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Piso 8/8
Ático moderno con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas al mar, pi…
$727,423
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Ático Ático 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 5
Apartamentos de lujo en un complejo en una ubicación ventajosa en Alfaz del Pi Alicante Los …
$990,052
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Ático Ático 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Piso 1/3
Dúplex premium en la última planta con una impresionante terraza en la azotea, piscina y vis…
$506,864
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Ático Ático 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Finestrat Situados en Finestr…
$552,057
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Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 34/34
Gran ático de alta gama listo para llaves con increíbles vistas al mar, gran terraza en la a…
$1,11M
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Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Piso 24/25
Ático de alta gama listo para llave con gran terraza, una impresionante vista al mar y mucha…
$1,21M
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Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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