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Casas con piscina en Venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
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Mutxamel
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El Campello
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San Juan de Alicante
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 480 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este magnífico chalet a la venta en Muchamiel el cual dis…
$963,804
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,30M
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TekceTekce
Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 217 m²
Chalet a la Venta en Mutxamel - La Huerta Inmobiliaria Casamayor te presenta esta genial p…
$376,320
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 454 m²
Descubra esta magnífica villa situada en Mutxamel en la misma urbanización La Huerta. Ha…
$906,116
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Chalet en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Chalet
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 659 m²
Tenemos este exclusivo chalet a la venta en la zona de Los Girasoles, dispone de salón comed…
$854,637
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 204 m²
Vive en una de las zonas más exclusivas de Alicante con Luzzerna, una promoción de 14 elegan…
$1,32M
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Área 112 m²
Bienvenido a un mundo de exclusividad y comodidad en nuestras villas rodeadas de servicios. …
$539,317
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Casa 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
--- Nuestra oferta de servicios con todo incluido: - Conocimientos especializados y experi…
Precio en demanda
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,14M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 224 m²
Vive en una de las zonas más exclusivas de Alicante con Luzzerna, una promoción de 14 elegan…
$1,41M
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Área 112 m²
Bienvenido a un mundo de exclusividad y comodidad en nuestras villas rodeadas de servicios. …
$539,317
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Bungalow Bungalow en Busot, Španjolska
Bungalow Bungalow
Busot, Španjolska
Área 160 m²
Los Altos de Alicante se encuentra ubicado en un entorno natural, a los pies de la Sierra de…
$416,212
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Casa en Mutxamel, Španjolska
Casa
Mutxamel, Španjolska
Área 720 m²
FINCA LA VIÑA 1874 En una finca con plantación de naranjos, mandarinos, olivos y otros f…
$2,78M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Chalet en Alicante, Španjolska
Chalet
Alicante, Španjolska
Área 417 m²
Fantástico chalet independiente a la venta en Vistahermosa. Inmobiliaria Casamayor te pr…
$1,33M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,18M
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
$1,16M
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Excelente Villa independiente unifamiliar  con parcela 911mts - Mutxamel Tangel. !!!La pro…
$767,461
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Villa 9 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 786 m²
Piso 2/2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza en la azotea, jardín, enorme piscina privada e im…
$2,78M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,14M
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Chalet en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Chalet
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 649 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta esta exclusiva villa situada en la calle Río Turia, en la…
$1,29M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Casa en Alicante, Španjolska
Casa
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Exclusiva Villa en Calpe, Alicante con Piscina Privada y Primera Ubicación Esta villa de luj…
$1,16M
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Tipos de propiedades en El Alacantí

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