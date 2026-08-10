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Casas en la montaña en Venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
60
Mutxamel
97
El Campello
48
San Juan de Alicante
24
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4 propiedades total found
Villa 9 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 786 m²
Piso 2/2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza en la azotea, jardín, enorme piscina privada e im…
$2,78M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Busot, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN BUSOT.  Residencial de obra nueva de adosados y pareados en Bus…
$247,625
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Busot, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Residencial de obra nueva de adosados y chalets adosados en Busot.Preciosos adosados de 2 do…
$200,253
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Villa 6 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Introducing Villa 131.73m², a luxurious dwelling nestled in the heart of Spain, set to be co…
$220,748
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Tipos de propiedades en El Alacantí

villas
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

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