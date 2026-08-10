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Casas del mar en Venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
60
Mutxamel
97
El Campello
48
San Juan de Alicante
24
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4 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Villas Independientes de 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Mutxamel Situada en Mutxamel, Al…
$653,343
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 dormitorios, 3 bañosSuperficie construida: 265 m2Superficie útil: 241 m2Tamaño de la parce…
$1,22M
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Villa 9 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 786 m²
Piso 2/2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza en la azotea, jardín, enorme piscina privada e im…
$2,78M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 6 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Introducing Villa 131.73m², a luxurious dwelling nestled in the heart of Spain, set to be co…
$220,748
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Tipos de propiedades en El Alacantí

villas
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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