Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. San Miguel de Salinas
  4. Residencial
  5. Bungalow

Bungalow en venta en San Miguel de Salinas, Španjolska

;
Bungalow Borrar
Eliminar
77 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Bungalows Modernos de Obra Nueva en San Miguel de Salinas con 3 Piscinas Comunitarias &#…
$324,903
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Zona se sitúa en una de las zonas con mejores vistas, las más bonitas, verdes y tranquilas d…
$390,913
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Bungalows de nueva construcción en San Miguel de Salinas: naturaleza, golf y comodidad Des…
$282,839
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
BUNGALOWS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN SAN MIGUEL DE SALINAS Residencial de obra nueva de cha…
$394,155
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 168 m²
Situado en un entorno natural privilegiado, este moderno complejo residencial de San Miguel …
$302,971
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bungalows Modernos de Obra Nueva en San Miguel de Salinas con 3 Piscinas Comunitarias Estil…
$243,753
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 1/2
San Miguel de Salinas es una pequeña ciudad española en la provincia de Alicante. Se llama u…
$529,040
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Bungalows de nueva construcción en San Miguel de Salinas: naturaleza, golf y comodidad Desc…
$286,055
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Nuevos bungalows en San Miguel de Salinas – naturaleza, golf y confortDescubre un nuevo comp…
$284,027
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Situado en la ciudad de San Miguel de Salinas, en la zona de La Cañada, este exclusivo compl…
$295,896
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Situado en la ciudad de San Miguel de Salinas, en la zona de La Cañada, este exclusivo compl…
$281,794
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Situado en Alicante, en el pueblo de San Miguel de Salinas, este exclusivo complejo residenc…
$391,831
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 88 m²
Situated in the charming area of San Miguel de Salinas, this residential complex offers a va…
$224,523
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 73 m²
Situado en el corazón de San Miguel de Salinas, en la provincia de Alicante, El Residencial …
$309,890
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Bungalows Modernos de Obra Nueva en San Miguel de Salinas con 3 Piscinas Comunitarias &#…
$296,010
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Bungalows Modernos de Obra Nueva en San Miguel de Salinas con 3 Piscinas Comunitarias Estil…
$325,166
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Situado en Alicante, en el municipio de San Miguel de Salinas, este exclusivo complejo resid…
$479,675
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Bungalows Modernos de Obra Nueva en San Miguel de Salinas con 3 Piscinas Comunitarias &#…
$284,397
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Situado en Alicante, en la ciudad de San Miguel de Salinas, este exclusivo complejo residenc…
$479,675
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bungalows Modernos de Obra Nueva en San Miguel de Salinas con 3 Piscinas Comunitarias &#…
$243,753
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Bungalows de Obra Nueva en San Miguel de Salinas con 2 Piscinas Comunitarias Estilo de Vida…
$297,324
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 92 m²
Nuevos Bungalows en San Miguel de SalinasNuevo complejo residencial de villas y bungalows de…
$487,049
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Situado en San Miguel de Salinas, en la zona de La Cañada, rodeado de un hermoso bosque de p…
$287,415
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 85 m²
Nuevos bungalows en San Miguel de Salinas con 2 piscinas compartidasVida mediterránea rodead…
$289,860
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
El complejo se encuentra en el pueblo de San Miguel de Salinas, en la zona "La Cañada", rode…
$281,794
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Bungalows de nueva construcción en San Miguel de Salinas: naturaleza, golf y comodidad Desc…
$311,087
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 73 m²
Situado en San Miguel de Salinas, en la zona de La Cañada, rodeado de un hermoso bosque de p…
$322,782
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Descubra un nuevo formato de vivienda donde la calidad y la comodidad se combinan en un espa…
$242,611
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 169 m²
Situado en un entorno natural privilegiado, este moderno complejo residencial de San Miguel …
$291,134
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Situado en Alicante, en la ciudad de San Miguel de Salinas, este exclusivo complejo residenc…
$479,675
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir