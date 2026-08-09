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Bungalow en venta en Orihuela, Španjolska

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67 propiedades total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Propiedad en Balcón de la Laguna Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en To…
$352,694
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Entrenaranjos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 81 m²
Nuevo Complejo Residencial de Bungalow Apartments en WISTABELLNuevo complejo residencial de …
$351,966
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 93 m²
Este es un complejo residencial lujoso y único donde se puede relajarse y disfrutar de la vi…
$435,591
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TekceTekce
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 1/2
Bonito bungalow en un nuevo complejo cerrado en Orihuela. El bungalow en la planta baja con …
$254,850
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 150 m²
$488,437
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Propiedad en Balcón de la Laguna Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en To…
$352,694
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Área 81 m²
Bungalow de una sola planta "Aguamarina" con vistas al mar. La superficie total del edificio…
$349,716
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Propiedad en Balcón de la Laguna Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en To…
$341,316
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Este hermoso bungalow de 2 dormitorios, 1 baño es la combinación perfecta de estilo, comodid…
$187,724
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 131 m²
$460,460
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Área 126 m²
$383,142
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Una gran oportunidad para comprar un bungalow soleado orientado al sur, en el corazón de La …
$329,882
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Ofrece bungalow en venta en el complejo residencial Azahara, con una superficie de 57 m2, si…
$203,652
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 150 m²
$493,958
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Propiedad en Balcón de la Laguna Bienvenido al exclusivo complejo residencial de Torrevieja…
$398,202
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Entrenaranjos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 3
Área 90 m²
Disfrute de la tranquilidad y comodidad de vivir en un apartamento de dos dormitorios y dos …
$353,031
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Propiedad en Balcón de la Laguna Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en To…
$386,825
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Área 126 m²
Este nuevo proyecto de construcción se construirá en el centro de Playa Flamenca, cerca de t…
$378,859
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Propiedad en Balcón de la Laguna Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en To…
$420,957
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Área 65 m²
Situado en el prestigioso Rez. Las Filipinas, este complejo residencial ofrece una selección…
$332,341
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Área 113 m²
$383,142
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Ubicado en La Coronelita (Torrevieja), es un residencial lleno de luz, rodeado de naturaleza…
$427,814
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Entrenaranjos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
NUEVA BUNGALO EN WISTABELLNuevo complejo residencial de bungalows de diseño moderno en Vista…
$313,571
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
El encantador bungalow reformado en la urbanización de Blue Lagoon ofrece un estilo de vida …
$226,407
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Ubicado en La Coronelita (Torrevieja), es un residencial lleno de luz, rodeado de naturaleza…
$363,238
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 73 m²
Dormitorios: 3, Baños: 1, Bungalows en Orihuela Costa, Alicante, España
$256,459
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en Torrevieja, en la prestigiosa zona d…
$398,202
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Área 71 m²
$275,509
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Ubicado en La Coronelita (Torrevieja), es un residencial lleno de luz, rodeado de naturaleza…
$313,653
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Área 113 m²
$378,859
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