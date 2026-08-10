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Bungalow en venta en La Marina Alta, Španjolska

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Calpe
11
Javea
5
Denia
5
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24 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Denia, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Denia, Španjolska
Dormitorios 3
Situado en la encantadora ciudad de Denia, este exclusivo complejo residencial ofrece un tot…
$462,602
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA ALTA EN CALPE Preciosos bungalows en planta alta con 1 o 2 dor…
$313,012
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Javea, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Su nueva casa a pocos minutos de la playa consta de 4 fases, las dos primeras ya están en co…
$554,228
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Vergel, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Vergel, Španjolska
Dormitorios 2
Área 94 m²
En una de las zonas más tranquilas y agradables de El Vergel, a solo 200 metros del mar, est…
$353,669
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Denia, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Denia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Situado en la primera costa, este exclusivo complejo residencial ofrece 100 viviendas modern…
$426,555
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Javea, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Javea, Španjolska
Dormitorios 2
Área 102 m²
Situado en la encantadora ciudad de Javea, este complejo residencial ofrece una selección de…
$447,255
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Denia, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Denia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 188 m²
Zonas externasEl edificio está situado en El Vergel, rodeado de una hermosa vista panorámica…
$422,500
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA ALTA EN CALPE Preciosos bungalows en planta alta con 1…
$313,012
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA ALTA EN CALPE Preciosos bungalows en planta baja con 1…
$205,370
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA BAJA EN CALPE Preciosos bungalows en planta alta con 2 dormito…
$272,982
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 1
Presentamos un complejo de bungalows situado en una tranquila zona residencial de Calpe, que…
$231,168
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Área 43 m²
Este apartamento de una habitación en la planta baja del Aparthotel Galetamar, situado a poc…
$146,701
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA ALTA EN CALPE Preciosos bungalows en planta baja con 1 dormito…
$205,370
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Javea, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 131 m²
Su nueva casa a pocos minutos de la playa consta de 4 fases, las dos primeras ya están en co…
$477,068
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Vergel, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Vergel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 135 m²
En una de las zonas más tranquilas y agradables de El Vergel, a solo 200 metros del mar, est…
$530,504
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Javea, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 121 m²
Situado en la encantadora ciudad de Javea, este complejo residencial ofrece una selección de…
$570,924
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Javea, Španjolska
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 5
Área 360 m²
Hermosa casa adosada de 360 m2, situada en 3 plantas, incluyendo un apartamento independient…
$1,47M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Denia, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Denia, Španjolska
Dormitorios 3
Situado en la encantadora ciudad de Denia, este exclusivo complejo residencial ofrece un ent…
$558,727
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA BAJA EN CALPE Preciosos bungalows en planta alta con 2…
$272,982
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Denia, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Denia, Španjolska
Dormitorios 2
Situado en la encantadora ciudad de Denia, este exclusivo complejo residencial ofrece un tot…
$378,492
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 206 m²
En una de las zonas más privilegiadas de la Costa Blanca se está construyendo un nuevo conce…
$551,277
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Área 103 m²
Descubre un nuevo complejo exclusivo en Calpe, donde el diseño y la comodidad vanguardistas …
$378,037
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos de nueva construcción, con una arquitectura moderna, de 2 dormitorios y 2 baños…
$473,604
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Se vende fantástico dúplex adosado en una urbanización cerrada y tranquila en la exclusiva z…
$371,454
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Parámetros de las propiedades en La Marina Alta, Španjolska

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